天文台料周末春分濕度達100%　高見26度　季候風殺到翌晨跌9度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-14 13:33

本港近日天氣和暖，天文台預測本周中後期天氣仍相當溫暖，早晚有霧，至周末市區最高氣溫達攝氏26度，在二十四節氣「春分」（20日）當日大致多雲，有幾陣雨及能見度頗低，最高相對濕度達100%，十分潮濕。 隨一股東北季候風殺到，「春分」夜晚轉涼，翌日更跌至17度，初時離岸風間中達6級，風勢頗大，繼續迎來下雨天。

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本港今日下午大致天晴及溫暖，今晚部分時間多雲，吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。

天文台預測，現時影響華南沿岸的偏東氣流會未來兩三日緩和及逐漸被一股潮濕的海洋氣流所取代，料本周中至後期天氣相當溫暖，早晚有霧，料至周五（19日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨及沿岸有霧，市區最高氣溫升至26度，最高相對濕度達100%。

（天文台網站截圖）

本周六是二十四節氣中的「春分」，該時節天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，空氣非常潮濕，而本港此時雨量雖不多，但相對濕度非常高。天文台預測當日仍十分潮濕，且暫別陽光，天氣大致多雲，有幾陣雨及能見度頗低，日間最高氣溫仍達26度。但一股東北季候風會在當日抵達廣東，入夜後本港明顯降溫，至翌日早上更跌9度至17度，早上天氣清涼，大致多雲及有一兩陣雨。

天文台料東北季候風在下周初帶來較涼天氣，氣溫介乎17至23度，下周日過後仍大致多雲，日間短暫時間有陽光。

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