天氣交通｜冷鋒殺到夜晚轉涼跌至19度　輕鐵麒麟站因爆水管暫停運

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-21 08:08

廣東內陸的一道冷鋒會在早上橫過沿岸。相關東北季候風正為廣東內陸帶來顯著較涼的天氣。本港今日天氣預測大致多雲。初時有一兩陣微雨，能見度較低。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度。吹微風，漸轉吹清勁北風，離岸間中吹強風。晚上顯著轉涼，氣溫降至最低約19度。

港鐵上午七點發佈，由於麒麟站附近有水管爆裂，輕鐵服務受阻輕鐵路綫改道如下：505綫往兆康方向、615P綫將改道不停麒麟站，乘客請前往兆康站乘搭輕鐵或考慮改搭其他交通工具。

為配合古洞北新發展區的工程，由3月21日早上10時起，波樓路由其與河上鄉路交界以西約500米起，至同一交界以西約90米處止的路段將永久封閉。另外，當局今日起在荃灣華人永遠墳場及火葬場附近地區實施清明特別交通及運輸安排。

屯民網民第一時間在社交媒體爆料，可見麒麟站附近水浸嚴重猶如澤國。

香港天文台上午6時錄得氣溫24度 ， 相對濕度百分之86 。

分區氣溫（天文台網站截圖）

展望星期一早上較涼。隨著季候風在本週中期緩和，廣東沿岸地區氣溫回升，本週中期短暫時間有陽光，氣溫回升。

古洞是新界東北首幅完成補地價換地發展的農地。（資料圖片）

古洞發展波樓路永久封閉

運輸署宣佈，為配合土木工程拓展署進行古洞北新發展區的工程，由2021年3月21日早上10時起，波樓路由其與河上鄉路交界以西約500米起，至同一交界以西約90米處止的路段將永久封閉。

沿青山公路-古洞段西行及河上鄉路北行前往東方的受影響車輛將改經青山公路-洲頭段西行及近白石凹巴士站的臨時路北行；沿青山公路-洲頭段東行及河上鄉路北行前往東方的受影響車輛將改經近白石凹巴士站的臨時路北行；沿河上鄉路南行前往東方的受影響車輛將改經河上鄉路南行、青山公路-洲頭段西行及近白石凹巴士站的臨時路北行； 由東方前往河上鄉路的受影響車輛將改經近白石凹巴士站的臨時路南行及青山公路-洲頭段東行；及 往返波樓路的行人需改經近白石凹巴士站的臨時路。

清明節當局在華人永遠墳場及火葬場附近地區實施清明特別交通及運輸安排。（資料圖片）

另外,當局今日起在荃灣華人永遠墳場及火葬場附近地區實施清明特別交通及運輸安排，附近地區的連接路上將禁止泊車。掃墓人士請使用公共運輸服務前往。

專線小巴第404M號線短途專線小巴服務將在2021年3月21、28日和4月2、3、4、5、6、11及18日，每日上午7時至下午5時提供往來港鐵葵芳站（興寧路）與荃灣華人永遠墳場的服務。九巴第38S號線特別巴士服務將在2021年3月28日和4月11日，每日上午8時至下午4時30分；及在2021年4月4日上午7時15分至下午6時提供往來港鐵葵芳站（葵仁路）與荃灣華人永遠墳場的服務。

永賢街及永孝街等附近道路將於2021年3月21及27日和4月2、 6、10、17、18及24日，每日上午7時至下午5時封閉，禁止所有車輛駛入（靈車、專利巴士及緊急車輛除外）。并在四個地點設置臨時的士站：(i) 永建路近其與永基路的交界處；(ii) 葵喜街近其與永順街的交界處；(iii) 永順街近其與永賢街的交界處；及(iv) 永順街近其與怡樂街的交界處。