港20%中小學生超重　肥胖學會：影響健康與學業　增患脂肪肝風險

明日（4日）是「世界肥胖日」，兩成香港學童超重，有醫學組織提醒，肥胖不只增加學童患上脂肪肝等多種共病風險，超重和肥胖的學生在學業上的表現亦普遍較其他學生遜色。香港肥胖學會及香港亞洲肝炎會共同呼籲，市民應從小做好體重管理，培養良好生活習慣，以避免肥胖引起的一系列共病。



香港亞洲肝炎會主席林朗昕醫生(左)及香港肥胖學會候任主席施頴珊醫生(右)聯合呼籲，正視兒童肥胖問題，以避免增加患上脂脂肝等共病的風險。

衞生署學生健康服務中心的數字顯示，2022/23學年香港中、小學生超重（包括肥胖）比例高達兩成。香港肥胖學會候任主席、兒科專科醫生施頴珊醫生表示，很多家長覺得孩子要肥肥白白才可愛，但事實上，兒童肥胖已成為全球主要健康問題之一。

施指出，不少國際研究顯示，超重和肥胖的學生在學業上的表現普遍較其他學生遜色，如肥胖會影響女孩的整體成績，以及男孩和女孩的認知能力。她指這些問題部分源於肥胖學生缺乏運動，影響他們在執行功能及注意力。

施表示，學童肥胖問題如未能及早處理，將一直伴隨至長大成人，繼而誘發包括二型糖尿病、高血壓及高血脂等共病，這些本多發生在較年長的成人身上，近年在學童身上也開始出現。

代謝性脂肪肝（MASLD）便是其中一種。香港亞洲肝炎會主席、腸胃肝臟科專科醫生林朗昕醫生指出，兒童和青少年中的脂肪肝病例正在上升，一般兒童的患病率估計為3%至10%，但肥胖兒童的患病率可高達29%至38%。肝臟內脂肪的過度積累可能引發脂肪性肝炎，最終發展為肝臟纖維化、肝硬化，甚至肝癌。但他強調，透過有效的體重管理和改變生活模式，不少脂肪肝患者也可在不使用藥物的情況下病情好轉。

香港肥胖學會及香港亞洲肝炎會聯合呼籲，市民應做好體重管理，從小培養良好生活及運動習慣，以改善整體健康，及避免因肥胖引起一系列的共病。