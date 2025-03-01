天文台｜明日至周一潮濕有霧最高25度　下周三起氣温逐降低至16度

一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。天文台預測本港今日(3月1日)大致多雲。日間部分時間有陽光及相當溫暖，最高25度。晚上有一兩陣微雨及薄霧。吹和緩東至東南風。展望 ：星期日及星期一（3月2日及3日）潮濕有霧，相對濕度均最高達100%。日間相當溫暖。星期二漸轉吹東北風及有驟雨。

天文台預測下周中至後期氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近周末相當清涼，氣溫下降至14度左右。



圖為截至3月1日早上10時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區會出現回南天氣，早晚有霧。預料一道冷鋒會在星期二橫過廣東，該區有驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風及其補充影響，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有幾陣雨。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月1日早上9時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片

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驚蟄多雲及有幾陣雨 下周五跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日及下周一（3月2日及3日）均大致多雲。早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及相當溫暖。介乎20至25度、相對濕度最高均達100%。

下周二（4日）多雲，間中有驟雨，能見度較低。稍後天氣轉涼。最低跌至18度，與前一天最高相差7度。下周三（5日）為二十四節氣的驚蟄，料多雲及有幾陣雨，介乎16至20度。下周四（6日）早晚清涼、有幾陣雨，進一步跌至最低15度。下周五（7日）及下周六（8日）跌至最低14度，早上相當清涼。