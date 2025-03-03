天氣｜今日早晚潮濕有霧　日間温暖約26度　明日有驟雨雷暴

一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，天文台指出，本港今早（3月3日）有霧，橫瀾島的能見度降至500米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，早晚潮濕有霧，相對濕度最高達100%。日間短暫時間有陽光及相當温暖，最高氣温約26度，晚上有幾陣驟雨。吹輕微至和緩南至東南風。



天文台展望，明日（4日）漸轉吹東北風及有驟雨。隨後兩三日氣温逐步下降及有幾陣雨，接近周末相當清涼，氣温降至14度左右。



圖為截至3月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣温。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港掀拍攝潮▼



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明日冷鋒橫過 周中至後期降温有幾陣雨

天文台指出，一股潮濕的海洋氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，該區早晚有霧，日間相當温暖。而一道冷鋒會在明日橫過廣東，同時受高空擾動影響，該區有驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風及其補充影響，本周中至後期華南沿岸氣温逐步下降及有幾陣雨，接近周末天氣相當清涼。預料季候風會在下周初稍為緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月3日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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周三驚蟄轉涼及有幾陣雨 周五及周六跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（4日）至周五（7日）相對濕度最高仍達95%。明日多雲，間中有驟雨，能見度較低。初時區域性地區有雷暴，介乎18至22度。周三（5日）為二十四節氣的驚蟄，料多雲及有幾陣雨，天氣轉涼，介乎17至20度。

周四（6日）至周六（8日）均多雲有陣雨，周四早晚清涼，進一步跌至最低15度。周五（7日）及周六跌至最低14度，早上相當清涼。下周日（9日）仍有一兩陣雨，早上清涼，最低氣温回升至15度。

下周一（10日）及下周二（11日）短暫時間有陽光，有一兩陣雨， 均介乎17至21度。