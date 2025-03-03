倒春寒｜天文台料周三驚蟄顯著降温　下調周五市區氣温預測至13度

天文台今日（3日）指位於華中的冷鋒正逐漸向南移動，明日（4日）橫過廣東沿岸，預測本港天氣會由周三（5日）二十四節氣「驚蟄」開始顯著下降，最低攝氏17度。



天文台今又稍下周其後的預測，料周五（7日）清晨低13度，比今早未更新前低一度；新界部份地區會降至12度或以下的寒冷水平，其中打鼓嶺料只有11度。



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截至今日下午3時，天文台暫錄得市區氣温最高26.3度，預測今日下午及今晚大致多雲，沿岸有霧，下午部分時間有陽光及相當温暖，上有幾陣驟雨、吹微風。

天文台指高空擾動正為廣東內陸帶來驟雨及雷暴，位於華中的冷鋒正逐漸向南移動，預料在明日橫過沿岸地區，本港天氣將不穩定，有驟雨及區域性地區有雷暴，能見度較低，漸轉吹東北風。

▼2024年3月6日 驚蟄正日鵝頸橋打小人情況▼



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周三（5日)是驚蟄，傳統上會有不少人到銅鑼灣鵝頸橋打小人。善信要留意，天文台預測當日天氣轉涼，氣温介乎17至20度，而天氣甚差，吹東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲及有幾陣雨。

天文台3月3日上午11半更新九天天氣預報，未來一周天氣可謂「波譎雲詭」。（天文台圖片)

天文台預測其後三日氣温再下跌，吹北至東北風4至5級，周四（6日）離岸及高地間中6級，多雲並有幾陣雨。

天文台今早11時半的九天天氣預報，修訂周五氣温預測，由原計介乎14至17度，改為13至17度，下限下降一度。

天文台3月3日上午11半更新九天天氣預報，未來一周氣温波動。（天文台圖片)

分割槽天氣預報顯示，周五早上7時市區只有13度，市區各區大致都相若，個別地區有14度;新界地區再低一兩度，普遍12度，而打鼓嶺則跌至11度。

自動分割槽天氣預報顯示，3月7日早上7時市區氣温只有13度，新界部份地區降至12度或以下。（天文台圖片)

天文台料周六（8日）三八婦女節氣温將逐步回升，早上相當清涼，氣温介乎14至18度，短暫時間有陽光及有一兩陣微雨，其後至下周三（12日）每日升一至二度，日間重上24度。天氣預報下周二及三沿岸有薄霧，相對濕度再上至95%。