天氣｜明日潮濕能見度頗低　冷鋒又到星期日最低15度一連七日乾燥

廣東沿岸風勢微弱。同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台表示，本港今日(13日)日間相當溫暖。晚上有一兩陣微雨及部分地區有霧。吹輕微至和緩偏東風。展望:明日(14日)仍然潮濕，能見度頗低。日間溫暖，星期六晚上至星期日北風增強，氣溫逐步下降。下周初早上最低氣溫降至14度左右，日間乾燥。



▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



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冷鋒及季候風影響 下周初至中期天色好轉早晚清涼

天文台指出，受潮濕的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸能見度頗低。預料一道冷鋒會在星期六晚間橫過沿岸地區並為該區帶來幾陣驟雨，而內陸地區會有雷暴。受隨後的東北季候風持續影響，星期日沿岸地區天氣轉涼，下周初至中期天色逐漸好轉，天氣乾燥，早晚清涼。

▼2月13日 本港天色轉好▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月13日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日最多跌10度 下周一最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）及周六（15日）相對濕度仍達95%。明日大致多雲，有一兩陣雨，早晚能見度頗低，下午部份時間天色明朗，料介乎21至24度。周六（15日）有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，能見度較低，最低氣溫稍跌至19度，最高有25度。

下周日（16日）初時有一兩陣驟雨，早晚清涼，至下周六（22日）均日間乾燥。下周二相對濕度介乎35%-65%。下周日(16日)氣温跌至15至20度，最低氣溫較前一天最高相差10度。

下周一 （17日）早上相當清涼，最低氣溫跌至14度。下周二（18日）及下周三（19日）均早晚清涼，介乎15至21度。下周四（20日）則早上清涼，氣温回升至16至22度，下周五(21 日)及下周六(22 日)均天晴及乾燥，下周五進一步升至17至23度。下周六再升至18至24 度。