天氣｜今早約14度及有一兩陣雨　日間乾燥　未來兩日仍早上清涼

東北季候風正影響華南沿岸。本港今日（3月17日）大致多雲。早上相當清涼及有一兩陣雨，最低氣溫約14度。日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低40%，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風。天文台展望，未來一兩日早上仍然清涼。本周中後期大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。



圖為截至3月17日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周中後期氣溫回升 日夜溫差較大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區早晚清涼，天色逐漸好轉。隨著季候風在本周中後期緩和，廣東地區氣溫回升，持續天晴乾燥，日夜溫差較大。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月17日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日及周日最低15度 周四起連日天晴乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（18日）及周三（19日）均早晚清涼、日間非常乾燥，最低氣溫15度、最高分別為21度及22度。周四（20日）起氣溫逐日回升，至下周日（23日）均大致天晴乾燥，最低氣溫從周四的16度，逐日升至周日的19度；最高氣溫從周四的23度、逐日升至周日的26度。

下周一 （24日）及下周二（25日）均早晚部份地區能見度較低，最低氣溫均20度，最高在27度或26度。