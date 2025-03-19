天氣｜今早市區約15度　新界再低幾度　未來一兩日仍早上清涼

乾燥的東北季候風正影響廣東，該區天色良好。天文台指出，本港今早（3月19日）清涼，市區氣溫普遍降至15度左右，新界再低幾度。天交台預測，本港今日大致天晴，日間非常乾燥，相對濕度最低35%，最高氣溫約22度。吹和緩東至東北風。



截至今晨5時50分，天文台錄得16.1度，黃大仙僅13.4度、深水埗13.6度。新界多區不足11度，其中沙田10.8度、上水10.6度、打鼓嶺8.2度，全港以大帽山及北潭涌的8.1度最為低溫。天文台展望，未來一兩日早上清涼，大致天晴及乾燥。周末期間氣溫回升。下周初至中期日間相當溫暖。



圖為截至3月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月13日 本港天色轉好▼



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周末期間氣溫回升 下周初至中期能見度較低

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來一兩日繼續影響華南，該區天色普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在周末期間緩和，廣東地區氣溫回升。下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，能見度較低，日間相當溫暖。

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月19日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至周日均天晴乾燥 下周二日間炎熱

根據天文台的九天天氣預報，明日（20日）早上清涼，至下周日（23日）均大致天晴及乾燥。明日最低16度，逐日升至周日的19度；最高氣溫從周四的23度、逐日升至周日的26度。

下周一 （24日）及下周二（25日）大致天晴，局部地區能見度較低。下周一升乎20至27度，日間相當溫暖。下周二最高達28度，日間炎熱。下周三（26日）及下周四（27日）均日間相當溫暖，最低氣溫分別為21度及22度，最高27度及26度，其中下周四有一兩陣驟雨。