春分天氣｜今早清涼市區約16度　日間天晴乾燥　下周初日間炎熱

今日（3月20日）為二十四節氣的春分，天文台指乾燥的東北季候風正影響廣東，預測本港今日初時部份時間多雲，早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間天晴乾燥，相對濕度最低40%，最高氣溫約24度。吹和緩東至東北風。



截至今晨5時50分，天文台錄得16.7度，黃大仙僅14.5度、深水埗15.1度。新界多區不足14度，其中沙田13.8度、大埔13.2度、上水13.9度、打鼓嶺12.2度，全港以北潭涌的9.1度最為低溫。天文台展望，明日（21日）天晴乾燥，早上清涼。周末期間持續晴朗，氣溫進一步回升。下周初至中期均日間炎熱。



圖為截至3月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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今明早晚溫差頗大 周末期間氣溫回升

天文台指出，受乾燥的東北季候風持續影響，今明華南天色普遍晴朗，早上清涼，早晚溫差頗大。隨著季候風逐漸緩和，周末期間廣東地區氣溫進一步回升，日間相當溫暖。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部份地區能見度較低。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至凌晨3時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周最高28度 周一至三局部能見度較低

根據天文台的九天天氣預報，明日（21日）至下周日（23日）均天晴乾燥。明早清涼，介乎16至24度。周六（22日）及周日相當溫暖，最低氣溫分別18及19度，最高26度及27度。

下周一（24日）至下周三（26日）均日間炎熱，局部地區能見度較低。下周一氣溫介乎20至27度；下周二（25日）與周三則分別最低21及22度，最高均28度。

下周四（27日）及下周五（28日）短暫時間有陽光、有驟雨，周四最高氣溫回落至27度；周五則介乎20至25度。