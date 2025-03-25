天氣炎熱｜未來兩天最高28度轉潮濕　冷鋒到周六有驟雨又急跌10度

華南地區及南海北部天色良好。天文台表示，正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%左右。預測下午炎熱及非常乾燥。吹輕微至和緩偏南風。展望:未來兩三日日間仍然炎熱，漸轉較為潮濕。星期五稍後至星期六初時轉吹東北風，有幾陣驟雨，氣溫下降，周末期間天氣清涼。根據天文台未來九天天氣預報，周六(29日)最低氣温為17度，較周五(28日)最高27度，相差10度。



▼2月13日 本港天色轉好▼



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一道冷鋒周五至周六抵達 有幾陣驟雨顯著轉涼

天文台指出，一股炎熱的偏南氣流會在未來一兩日逐漸影響廣東沿岸，該區天氣較為潮濕，部分地區有薄霧。預料一道冷鋒會在星期五稍後至星期六初時橫過華南沿岸，該區有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。受隨後的東北季候風持續影響，周末至下周初廣東天氣清涼。

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月25日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日及周四仍達28度 周末期間最低跌至17度

根據天文台的九天天氣預報，明日（26日）及周四（27日）日間炎熱，最高均為28度。明日大致天晴、局部地區能見度較低，最低21度。周四部分時間有陽光，局部地區有一兩陣驟雨，沿岸有薄霧。最低22 度。

周五(28度)至下周二(4月1 日) 均有雨，其中周五大致多雲，能見度較低，介乎20至27度。周六(29日)天氣顯著轉涼，吹東北風4至5 級，離岸及高地間中6級，氣温跌至17至21度。最低及最高均較早一日分別下跌3度及6度。

下周日(30 日)及下周一(31 日)均大致多雲，早上仍清涼。最低氣温維持16度，最高分別19，21 度。至下周二(4月1日）日間部分時間天色明朗，初時有一兩陣微雨。氣温回升至介乎17至23 度。

下周三（4月2日）及下周四(4月3日) 均部分時間有陽光，最低氣温回升至19，20度，最高則升至25，26度。