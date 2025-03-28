天文台特別天氣提示｜冷鋒黃昏橫過珠江口　周末市區最低15、16度

天文台今早11 時45分發出特別天氣提示，現時位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒會在今日黃昏至晚間橫過珠江口一帶。本港今日有幾陣驟雨，稍後局部地區亦可能有雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，今晚天氣顯著轉涼，週末期間有幾陣雨，市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。市民請留意天氣變化，注意保暖。



一股偏南氣流正影響廣東沿岸，天文台指本港今早(28 日)能見度頗低，圖為將軍澳今早情況。(倪清江攝)

天文台於清晨5時45分發出特別天氣提示，現時位於華南北部的一道冷鋒會在今日移近華南沿岸，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29度，顯著降至星期六（29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，本港今早(28 日)能見度頗低，港內的能見度降至2000米左右，而橫瀾島的能見度更降至500米以下。此外，預料現時位於華南北部的一道冷鋒會在今晚橫過沿岸地區。

預測今日日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風，下午稍後局部地區可能有雷暴，今晚轉吹和緩至清勁東北風，氣溫下降至午夜最低約21度。

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天文台今早9時45 分發出特別天氣提示，指位於廣東北部的一道冷鋒會在今日（3月28日）移近華南沿岸。本港今日有幾陣驟雨，下午炎熱，稍後局部地區亦可能有雷暴。隨著冷鋒在今日稍後橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會由最高約29度顯著下降至星期六（3月29日）約17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，市民請留意天氣變化，注意保暖。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月27日清晨5時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周二均有雨 清明節最高26度

根據天文台的九天天氣預報，明日（29日）至下周二（4月1日）均大致多雲及有雨，明日（29日）有一兩陣雨，天氣轉涼，相對濕度達95%，介乎17至21度。下周日（30日）與下周一（31日）均早上清涼、有一兩陣雨，最低氣溫均16度，最高分別為19及20度。

下周二（4月1日）初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，氣溫回升至17至23度。下周三（4月2日）至下周五（4月4日）的清明節均部份時間有陽光，氣溫逐日回升，從下周三最低18度，逐日升至清明節的最低20度；最高氣溫則由周三的24度，逐日升至清明節的最高26度。下周六（4月5日） 短暫時間有陽光，氣溫料在20至26度之間。