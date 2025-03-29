天氣｜天文台調低明日氣溫預測至最低14度　料清明節温暖最高26度

天文台表示，今日(29日)正午時分本港天氣清涼，氣溫普遍維持在17度或以下，較昨日低8至10度。預測今晚有一兩陣雨。一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。展望明日(30日)有一兩陣雨，市區最低氣溫約14度，新界再低1、2度。隨後一兩日早上仍然清涼，下周中後期天色好轉，氣溫逐步回升。



隨着季候風逐漸緩和及被一股較乾燥的偏東氣流取代，天文台表示下周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，日間溫暖。下周五(4月4日)清明節部分時間有陽光，日間温暖，氣温介乎20至26度。



天文台表示、今日(29日) 氣溫普遍維持在17度或以下，較昨日低8至10度。(黃浩謙攝)

天文台指，一股清勁的東北季候風會在未來一兩日為廣東沿岸帶來相當清涼的天氣。隨着季候風逐漸緩和及被一股較乾燥的偏東氣流取代，下周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，日間溫暖。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月29日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



至下周二均有雨 清明節最高26度

根據天文台的九天天氣預報，明日（30日）至下周二（4月1日）均多雲及有雨。明日早上相當清涼，介乎14至17度，最低及最高氣温都較前一日預測再低1度，相對濕度達95%。下周一（31日）仍然清涼，有微雨，最低氣溫15度，最高18度。

下周二（4月1日）初時有一兩陣微雨，短暫時間有陽光，氣溫微升至16至21度。下周三（4月2日）至下周五（4月4日）的清明節部份時間有陽光，氣溫逐日回升，從下周三最低18度，回升至清明節的最低20度；最高氣溫則由周三的23度，逐日升至清明節的最高26度。

下周六（4月5日）至再下個周一（4月7日) 均短暫時間有陽光，日間温暖，氣溫最低21 至22度，最高26至27度。

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼

