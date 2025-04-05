天文台｜明日多雲局部地區有雨　下周中期能見度低　日間相當温暖

一道雲雨帶正覆蓋廣東，天文台預測今日（5日）多雲，有一兩陣驟雨，初時部分地區能見度較低。吹和緩東至東北風。氣温介乎19至21 度。最高氣温較昨日預測下跌2度。展望未來兩三日短暫時間有陽光。下周中期日間相當溫暖。



天文台表示，一道一道雲雨帶正覆蓋廣東。預測今日(5日)有一兩陣驟雨，初時部分地區能見度較低。圖為大澳今早天氣情況。(盧志成攝)

天文台表示，現時覆蓋廣東沿岸的雲帶會在未來一兩日逐漸轉薄，該區天色較為明朗。預料下周中期沿岸地區風勢微弱，能見度較低，日間相當溫暖。受高空擾動影響，下周後期華南沿岸有幾陣驟雨，而內陸地區有雷暴。

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月5日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



+ 15

下周中期日間短暫有陽光 相當溫暖

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）大致多雲及局部地區有驟雨，日間短暫時間有陽光。介乎19至24度。下周一(7日)部分時間有限光，最高氣温升至25度。相對濕度達90%。

圖為天文台截至4月5日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二(8日）起至下周日（13日）一連六天都有幾陣驟雨。下周二至下周五(11日)均日間相當温暖。最高氣溫26度，下周四則高達27度。下周三(9日) 至下周五(11 日)能見度較低。相對濕度最高達95%。

下周六(12日)至隨後的下周一(14日)氣温又逐日下降，最低由21度漸降至19度，最高氣温料25度。