天文台中午前錄得市區逾31度創今年新高　料今明仍受沙塵天氣影響

受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，天文台今日（15日）指出，廣東地區今明兩日（15及16日）能見度仍然較低，日夜溫差頗大。天文台在早上11時許，在尖沙咀總部（即市區氣溫）錄得氣溫超過30度，超出天文台原先預測，中午前升至31.1度，創今年新高，打破3月28日錄得的原紀錄29.4°C。



今早相對濕度降至30%以下，非常乾燥，紅色火災危險警告早上6時生效，表示火災危險性極高。



沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

▼4月14日 沙塵天氣襲港波友照打籃球▼



天文台總部11時半錄得30.9度 多區超過32度

天文台預測今日大致天晴及非常乾燥，部分地區能見度較低，日間炎熱，吹微風。天文台尖沙咀總部在約11時半錄得30.9度，創今年新高，天文台預測今日市區最高升至31度。

多個地區中午前已錄得超過32度，黃竹坑及滘西洲高至32.5度，4月15日截至上午11時40分，天文台尖沙咀總部（即市區氣溫）錄得氣溫攝氏31度，多區超過32度。（天文台圖片)

4月15日截至上午11時30分，天文台尖沙咀總部（即市區氣溫）錄得氣溫攝氏30.9度，為今年最高。（天文台圖片)

深水埗、滘西洲及濕地公園錄得酷熱水平氣溫

其後天文台尖沙咀總部氣溫再升至31.1度，深水埗升至33.2度，滘西洲及濕地公園再升至33度，達到酷熱水平。

4月15日截至上午11時50分，天文台尖沙咀總部（即市區氣溫）錄得氣溫攝氏31.1度，三區錄得33度或以上。（天文台圖片)

4月15日上午在太古城可見，藍天無雲。

4月15日上午在太古城可見，藍天無雲。

偏南氣流本周後期影響沿岸地區 天氣潮濕炎熱

天文台表示，一股偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，部分地區能見度仍然較低。隨着一股偏南氣流在本周後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣會較為潮濕，日間炎熱。預料一道低壓槽會在接近周末為廣東帶來驟雨，而低壓槽會在下周初減弱，廣東沿岸天色好轉。

天文台4月15日上午11時半更新九天天氣預報，料期內包括復活節假期大致炎熱。（天文台圖片)

復活節天氣：短暫時間有陽光及有幾陣驟雨 日間炎熱

九天天氣預報顯示，周三及四（16及17日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎21至28度，相對濕度回升至55%至90%。

一連四日復活節連星期日假期周五（18日）開始，天文台預測周五大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎23至27度。其後兩日天氣相若，氣溫介乎24至28度，短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，早上沿岸有薄霧，日間炎熱；到下周一（21日）假期最後一日，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高升至29度。

▼4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼



沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）

▼4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼

