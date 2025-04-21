天文台｜明及周三炎熱最高30度　未來8日有驟雨　周六氣温稍下降

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台今日(21 日)預測本港地區大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。吹和緩南風。展望: 未來一兩日部分時間有陽光，日間炎熱。本周後期天氣漸轉不穩定。



天文台今日(21 日)預測本港地區大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。圖為荃灣中午天氣情況。

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本周中後期有驟雨及雷暴

天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有一兩陣驟雨。隨著覆蓋南海北部的高空反氣旋減弱及一道低壓槽於華南逐漸發展，本周中後期廣東有驟雨及雷暴。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月21日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四局部有雷暴 周六最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）起至下周二(29日)未來八天均有驟雨。明日至周四(24日) 均部分或短暫時間有陽光。明日及周三(23 日) 日間炎熱。氣温料介乎26 至30度。

周四（24日）至下周日（27日）均多雲，周四局部地區有雷暴，氣温料在25至29度之間，周五回落至23至26度，周六（26日）料跌至22至25度。

下周日起至下周二(29日)均短暫或部分時間有陽光、仍有驟雨。氣温回升至24至28，29度。下周三(30日)預料部分時間有陽光，氣温維持24至29度。

圖為天文台今日(21 日)預報本港未來九天最低及最高溫度。（天文台網頁圖片）

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