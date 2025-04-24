天文台特別天氣提示｜強雷雨區南移　猛烈陣風一兩小時內影響本港

天文台今日（24日）傍晚6時發出特別天氣提示，提醒有一個與低壓槽相關的強雷雨區正逐漸南移，並於7時指強雷雨區及其相關的猛烈陣風，可能會在未來一兩小時影響本港，提醒市民請提高警惕。



根據天文台雷達圖顯示，4月24日下午6時48分，低壓槽相關的強雷雨區已在深圳上空，並續向南移。（天文台圖片）

根據天文台雷達圖顯示，4月24日下午6時48分，強雷雨區部份雨區已到了新界北部。（天文台圖片）

【19:00】天文台：與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶並向南移動，強雷雨區及其相關的猛烈陣風可能會在未來一兩小時影響本港。市民請提高警惕。

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4月24日下午6時許，葵芳一帶天晚轉差，烏雲增多。（吳美松攝)

4月24日下午6時許，葵芳一帶天晚轉差，烏雲增多。（吳美松攝)

根據天文台雷達圖顯示，4月24日下午6時，低壓槽相關的強雷雨區已在廣州一帶，並向南移。（天文台圖片）

根據天文台雷達圖顯示，4月24日下午6時，低壓槽相關的強雷雨區已移至香港以北64公里。（天文台圖片）

【18:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。雷暴發生時，市民如身處室外，請到安全地方躲避；離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動；切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

【18:00】天文台：與低壓槽相關的強雷雨區正逐漸南移，並會在未來兩三小時影響珠江口一帶。市民請留意天氣變化

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天文台表示，受一道低壓槽影響，明日（25日）華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。

天文台預測明日吹南風2至3級，晚上東至東北風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫24至28度；到星期六（26日）多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。

天文台4月24日下午4時半更新九天天氣預報，料其後兩日天氣甚差，有狂風雷暴。（天文台圖片)

2025年4月23日下午2時，衛星雲圖可見與西風波動相關的對流雲團正影響廣東內陸及中國西南部。（天文台圖片）

天文台科學主任昨日（23日）在《天氣隨筆》中指出，廣東沿岸受一道低壓槽影響，今日稍後天氣漸轉不穩定，預計周五及周六初時（25日及26日），珠江口一帶間中有驟雨及狂風雷暴。

強對流天氣過程大氣配置示意圖。（天文台圖片）