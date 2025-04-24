天文台特別天氣提示｜預料猛烈陣風吹襲新界 風速達每小時90公里
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
天文台今日（24日）傍晚6時發出特別天氣提示，提醒有一個與低壓槽相關的強雷雨區正逐漸南移。天文台7時半指出，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺，其後預警高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲新界，呼籲市民如身處室外，立刻到安全地方躲避。
【20:15】天文台：預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲新界。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【19:30】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【19:00】天文台：猛烈陣風吹襲香港。市民如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【19:00】天文台：與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶並向南移動，強雷雨區及其相關的猛烈陣風可能會在未來一兩小時影響本港。市民請提高警惕。
+4
【18:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。雷暴發生時，市民如身處室外，請到安全地方躲避；離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動；切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。
【18:00】天文台：與低壓槽相關的強雷雨區正逐漸南移，並會在未來兩三小時影響珠江口一帶。市民請留意天氣變化
+1
天文台表示，受一道低壓槽影響，明日（25日）華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。
天文台預測明日吹南風2至3級，晚上東至東北風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫24至28度；到星期六（26日）多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。
天文台科學主任昨日（23日）在《天氣隨筆》中指出，廣東沿岸受一道低壓槽影響，今日稍後天氣漸轉不穩定，預計周五及周六初時（25日及26日），珠江口一帶間中有驟雨及狂風雷暴。
天文台料未來兩日炎熱約30度 周末氣温稍下降 5.1勞動節有驟雨天文台預報｜低壓槽影響明日狂風雷暴 周六風勢大有驟雨氣温稍降日本地震警告｜香港天文台、地震專家7問7答解南海海槽大地震迷思天文台｜復活節假炎熱最高氣溫30度 下周二起一連七日多雲有驟雨