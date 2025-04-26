天文台料明日多雲有驟雨　五一黃金周日間炎熱　市區氣溫最高31度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。最低氣温21 度，最高24度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望:未來數日日間天氣炎熱，但下周初仍有一兩陣驟雨。



一連五日的內地五一黃金周於下周四（5月1日)開始，期間與香港勞動節及佛誕假重疊。天文台預測黃金周期間，除下周五外，其餘4 天均有驟雨，當中一連3天均日間炎熱，下周六市區氣溫最高31度。



天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。

天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。

天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。

天文台表示，現時影響華南沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫回升，但仍有幾陣驟雨。預料另一股較乾燥的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區日間天氣炎熱。。

圖為天文台今日上午11時30分更新未來九天天氣圖。(天文台網頁截圖)

明日市區最低23度 下周初部分時間有陽光

根據天文台九天天氣預報，明日（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。市區氣溫介乎23至27度。最高及最低氣温較天文台之前預測跌1度。

下周一（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。氣温介乎25至30度。

下周二及下周三均短暫時間有陽光。兩天最低氣温料24 度，最高則分别28 ，29度。下周二吹東至東北風3至4級、離岸間中5級。

天文台預測本港地區今日(26日)大致多雲，有一兩陣驟雨，天氣稍涼。

佛誕預料有幾陣驟雨

內地五一黃金周由下周四（5月1日) 開始，除了星期五外，其他四日適逢本港勞動節（5月1日）及佛誕（5月5日），以及周六和周日，料不少人會外出遊玩。

天文台預測5月1日吹東風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。預料市區氣溫介乎25至29度。

5月2日短暫時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至30度。

5月3日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，氣溫再上升，介乎26至31度。

5月4日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎26至30度。

5月5日佛誕，大致多雲，有幾陣驟雨。料介乎26至29度。