天文台特別天氣提示：雷雨區正向南移動　未來兩三小時或影響香港

天文台今晚（27日）8時半發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸並向南移動，可能會在未來兩三小時影響珠江口一帶，提醒市民請留意天氣變化。



天文台雷達圖顯示，4月27日晚上20:30，雷雨區正向南移動往珠江口一帶，部份雨量的雨量超過100毫米（紅色部份)。(天文台圖片)

閃電區域主要在廣州一帶。(天文台圖片)

【20:30】與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸並向南移動，可能會在未來兩三小時影響珠江口一帶。

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九天天氣預報

天文台指廣東沿岸明日（28日）風勢微弱，而一道低壓槽會為該區帶來驟雨及雷暴。預料一股較乾燥的偏東氣流會在隨後一兩日影響華南沿岸，該區天色好轉。隨着偏東氣流在本周中後期緩和，廣東沿岸日間天氣炎熱，有幾陣驟雨。

天文台4月27日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)