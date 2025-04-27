天文台特別天氣提示：雷雨區正向南移動 未來兩三小時或影響香港
撰文：倪清江
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天文台今晚（27日）8時半發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸並向南移動，可能會在未來兩三小時影響珠江口一帶，提醒市民請留意天氣變化。
【20:30】與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸並向南移動，可能會在未來兩三小時影響珠江口一帶。
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九天天氣預報
天文台指廣東沿岸明日（28日）風勢微弱，而一道低壓槽會為該區帶來驟雨及雷暴。預料一股較乾燥的偏東氣流會在隨後一兩日影響華南沿岸，該區天色好轉。隨着偏東氣流在本周中後期緩和，廣東沿岸日間天氣炎熱，有幾陣驟雨。
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