天氣｜今日炎熱達31度　稍後驟雨較多及有雷暴　明晚起氣溫下降

天文台今晨（5月9日）指出，今早九龍東及新界東部錄得超過10毫米雨量，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時沿岸有霧。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度，相對濕度最高95%，稍後驟雨較多及有雷暴。吹和緩至清勁東南風，晚上轉吹和緩東北風。



天文台展望，明日（10日）間中有驟雨及幾陣雷暴，晚上氣溫開始下降，隨後一兩日早上稍涼，天色好轉。



圖為截至5月9日清晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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低壓槽今日稍後靠近 周末期間有驟雨及雷暴

天文台指出，現時位於華南北部的低壓槽會在今日稍後靠近沿岸地區，並在周末為該區帶來驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風影響，下周初華南地區天色好轉，氣溫稍為下降。而一股偏南氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，日間天氣炎熱。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

母親節最低22度 下周二至周六最高均30度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（10日）多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，晚上氣溫開始下降，最低24度、最高29度。下周日（11日）母親節大致多雲，初時有幾陣驟雨，最低氣溫跌至22度、最高27度。

下周一（12日） 大致天晴，日間乾燥，料介乎23至28度。下周二（13日）至下周六（16日）均有驟雨，周二及周三（14日）最高30度；下周四至下周六（16日）均日間炎熱，介乎最27至31度。