蝴蝶風球．最新｜天文台發出一號風球　視乎2情況考慮需否改發3號

【打風／HKO／移動路徑／一號風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（11日，星期三）凌晨指出，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，在凌晨0時40分發出一號戒備信號，並會在今日早上維持。



熱帶低氣壓今日仍與本港保持超過700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶會影響南海北部。天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周四（12日）稍後至星期五（13日）改發三號強風信號。



當熱帶低氣壓增強至熱帶風暴，將命名為「蝴蝶」（Wutip，澳門提供名稱）。



▼打風｜6月11日最新風暴消息▼

天文台6月11日凌晨更新預測移動路徑圖，在10日晚上11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南780 公里。（天文台圖片)

天文台6月11日凌晨發出熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度，可見12日深夜，其強度接近熱強烈熱帶氣旋上限（風速每小時118公里或以上屬颱風）。（天文台圖片)

【00:49】天文台指出，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日仍與本港保持超過700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶會影響南海北部。一號戒備信號會在今日早上維持。預料該熱帶低氣壓會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周四（12日）稍後至星期五（13日）改發三號強風信號。

天文台6月11日00:50更新九天天氣預報，料周末有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片)

【00:40】天文台發出發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

在晚上11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約780公里，其中心附近最高持續風速約為每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。

【00:20】澳門物理氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓移動較為緩慢，並於今日初時與澳門保持約800公里距離，按目前移動趨勢預測，今日早上將適時發出一號風球。預料該熱帶低氣壓未來一兩日將逐漸增強並移向海南島附近，隨後再轉向廣東西部沿岸。

與其相關的環流將於本週後期為廣東沿岸帶來不穩定的天氣，澳門風勢將會增大，有頻密驟雨及雷暴，呼籲請市民留意最新天氣資訊，並適時做好預防準備。

6月10日晚上9時半氣象衛星圖像顯示，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離。紅色為強對流天氣區域。（天文台圖片）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有市民及遊客在尖沙咀海旁觀看風景。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。在中環碼頭，有遊客光顧「香港名物」軟雪糕降溫。(梁鵬威攝）

+ 8

▼打風｜6月10日最新風暴消息▼

天文台6月10日晚上9時半指出位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（天文台圖片)

熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片)

【21:37】天文台今晚（10日）9時半指出，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在明日（11日，星期三）凌晨0時40分發出一號戒備信號。

天文台發出的預測移動路徑圖顯示，料這個將命名蝴蝶的熱帶氣旋周三（11日）晚上增強為熱帶風暴，其中心附近最高持續風速約為每小時75公里，到周五晚上升級強烈熱帶風暴中心附近風速約每小時105公里，接近升呢颱風風力（每小時118公里或以上）；到周五間（13日）晚上減弱為熱帶風暴，料周日晚上降至低壓區。

天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離，預測周三向西北移動並增強，到周四晚上轉向北移動，周五初段在海南島南邊的三亞市一帶登陸，再向北「劏肚」掠過海南島，周五深夜在雷州端二度登陸，其後移向廣東內陸並減弱。在第二度登陸後，周五深夜至周六早上吹襲湛江時最近香港，料於香港之西南偏西400公里掠過。

天文台6月10日下午4時半更新九天天氣預報，料周末有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片)

天文台測周三吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，海有湧浪；漸轉多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。

周四起天色轉差，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多；海有湧浪。

到周五吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有湧浪。周六天氣相若，吹南風5級，離岸間中6級，高地達7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。6級及7級屬強風，即3號風球風力。