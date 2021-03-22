倒春寒襲港今早多區低見14度　天文台料周四回暖　下周初高見29度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-22 17:44

受東北季候風影響，本港天氣今日（22日）明顯轉涼。今早天文台錄得最低氣溫15.8度，比昨日（21日）最高氣溫，一夜間再降溫8.4度；打鼓嶺、九龍城及觀塘等亦低見約14度。天文台預測，高空擾動會在明日（23日）稍後至周三（24日）初時為廣東沿岸帶來有雨的天氣。隨著高空擾動遠離，本周後期該區天色好轉，氣溫逐步回升。 天文台又料，一股海洋氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來潮濕有霧的天氣。受偏南氣流影響，下周初華南沿岸天氣溫暖，下周二（30日）、三（31日）市區氣溫料回升至最高29度。

上周六（20日）廿四節氣中的「春分」過後，本港現「倒春寒」。「地下天文台台長」facebook專頁表示，北方冷空氣依然活躍，而冷空氣南下有不同路徑，當路徑較為偏南時，便會為華南包括香港帶來降溫，稱為「倒春寒」，而過去10年有6年的3月下旬出現類似天氣，因此不算罕見。

今早天文台錄得最低15.8度，與昨日最高錄24.2度相比，一夜急降溫8.4度。九龍城及觀塘僅錄得14.4度；打鼓嶺亦只得14.2度；北潭涌更低見13.9度。天文台預測今日最高氣溫只得21度。

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天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸。今日大致多雲，下午部分時間天色明朗及乾燥；初時吹和緩偏北風，漸轉吹清勁東風，離岸間中吹強風。展望明日大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥，晚上有一兩陣雨。氣溫介乎18至22度，屯門及大埔等只得16度；打鼓嶺更低見14度。天氣仍然清涼，市民要注意保暖。

本周四（25日）起部分時間有陽光，氣溫回升至介乎20至25度；周末期間漸轉潮濕。天文台又預測，下周初天氣炎熱。下周二（30）、三（31日）均短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；氣溫則介乎23至29度。