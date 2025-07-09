丹娜絲回馬槍｜天文台發特別天氣提示：預料強陣風吹襲香港

天文台今晚（9日）近10時發出特別天氣提示，指位於廣東的強雷雨帶及相關的強陣風正逐漸向南移動，可能在未來兩三小時影響本港，提醒市民應提高警惕。天文台其後發出雷暴警告，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。



▼7月9日 暴雨天氣▼



7月9日晚上21:54的雷達圖顯示，指位於廣東的強雷雨帶及相關的強陣風正逐漸向南移動。（天文台圖片)

【22:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【22:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至明日凌晨1時正，預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【21:55】天文台：位於廣東的強雷雨帶及相關的強陣風正逐漸向南移動，可能在未來兩三小時影響本港。市民應提高警惕。

【18:00】天文台：熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建。按照目前預測，丹娜絲會往西南方向移動，逐漸減弱，並在明日（7月10日）進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（7月11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。同時，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。市民請留意天文台的最新天氣預測及警告。

熱帶低氣壓丹娜絲7月9日20時集結在香港之東北約500公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里。（天文台圖片)

天文台預測熱帶氣旋丹娜絲的殘餘7月10日進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，距離天文台以北約130公里。（天文台圖片)

天文台傍晚指出，熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建。按照目前預測，丹娜絲會往西南方向移動，逐漸減弱，並在明日（10日）進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。

天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。

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