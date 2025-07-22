天文台發出黃色暴雨警告　短期內廣泛地區受大雨影響

【hko／天文台／紅雨／黃雨／黑雨／暴雨警告／明日的天氣】香港天文台今日（22日）晚上7時再發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雨區發展，40分鐘後再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，其後於8時發出黃色暴雨警告信號。



7月22日晚上19:3654的雷達圖顯示，香港島雨勢甚大。(天文台圖片)

【20:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【19:40】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼



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7月22日截至晚上7時，本港東面錄得超過10毫米量，其中馬鞍山及西貢更超過40毫米。（天文台圖片）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上7時20分改發9號球，杏花邨風勢愈來愈大。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上7時20分改發9號球，杏花邨風勢愈來愈大。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上7時20分改發9號球，杏花邨風勢愈來愈大。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上7時20分改發9號球，杏花邨風勢愈來愈大。（廖雁雄攝）

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7月22日晚上18:54的雷達圖顯示，一個雨區正由南北經過香港。(天文台圖片)

【19:00】天文台：珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

7月22日下午14:42的雷達圖顯示，一個雨區正影響新界東。(天文台圖片)

【15:16】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午17:30。

【14:45】天文台發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，籲市民提高警惕。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

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香港天文台今日（22日）下午2時45分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。（資料圖片/夏家朗攝）

香港天文台今日（22日）下午2時45分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。（資料圖片/夏家朗攝）

．黃色雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

．紅色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

．黑色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

