放工注意　天文台再發特別提示：未來一兩小時局部地區雨勢較大

【hko／天文台／紅雨／黃雨／黑雨／暴雨警告／明日的天氣】香港天文台今日（22日）晚上7時再發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大，提醒市民請留意天氣變化。



7月22日截至晚上7時，本港東面錄得超過10毫米量，其中馬鞍山及西貢更超過40毫米。（天文台圖片）

7月22日下午18:54的雷達圖顯示，一個雨區正由南北經過香港。(天文台圖片)

【19:00】天文台：珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

7月22日下午14:42的雷達圖顯示，一個雨區正影響新界東。(天文台圖片)

【15:16】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午17:30。

【14:45】天文台發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，籲市民提高警惕。

香港天文台今日（22日）下午2時45分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。（資料圖片/夏家朗攝）

香港天文台今日（22日）下午2時45分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。（資料圖片/夏家朗攝）

．黃色雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

．紅色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

．黑色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

