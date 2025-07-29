天氣｜今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴　沙田荃灣早上雨量逾20毫米

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸。天文台指出，本港今早（7月28日）部份地區錄得約10毫米雨量，而沙田及荃灣的雨量更超過20毫米。天文台於今晨3時55分曾發出特別天氣提示，稱受廣闊低壓槽影響，預料短期內本港部份地區雨勢較大，市民請提高警惕。



天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。最高氣溫約31度； 吹和緩西至西南風。天文台展望，明日（30日）間中有驟雨及雷暴，隨後一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



圖為截至7月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月28日 錄得近5000次閃電▼



+ 8

竹節草將靠近華東沿岸

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今明兩日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本周中後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，周末期間至下周初廣東沿岸天氣不穩定。

此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過東海，靠近華東沿岸。在今晨5時，熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之西北偏西約270公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里。

圖為截至7月29日凌晨2時00分，天文台對竹節草的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月28日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 颱風韋帕10號風球下杏花邨驚濤拍岸 ▼



+ 16

至下周三均有驟雨 下周日至二有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周三（8月6日）均有驟雨，其中至下周二（8月5日）都有雷暴。明日及周四（31日）均大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光，明日最高31度、周四最高32度。周五（8月1日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高32度。周六（8月2日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。

下周日（8月3日）至下周二（5日）均多雲，有驟雨及狂風雷暴，其中周一雨勢有時較大，均最高30度。下周三仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至32度。