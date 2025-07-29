暴雨．交通最新消息｜城巴九巴多條路線　因水浸車程延長或改總站

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台於今晨（28日）8時05分發出黃色暴雨警告信號，到8時40分改發紅色暴雨警告信號，到9時10分改發黑色暴雨警告信號。部份地區有大暴雨及嚴重水浸。



城巴整體服務維持正常，個別路段包括石澳、赤柱、大潭、西貢交通受阻或水浸，途經路線整體車程可能延長。九巴表示受大坳門路水浸影響，91線將臨時以大坳門為總站，不停大環頭路至清水灣總站沿途各站。



天文台今早（29日）發出黑色暴雨警告，柴灣一帶水浸。（廖雁雄攝）

天文台今早（29日）發出黑色暴雨警告，柴灣一帶水浸。（廖雁雄攝）

【11:00】柴灣多處出現水浸，港鐵站內有積水，職員在入口加設擋水板，加緊抽走積水。

【10：50】城巴表示，整體服務維持正常。個別路段包括石澳、赤柱、大潭、西貢等受暴雨影響，導致交通受阻或水浸，途經上述地方之巴士路線整體車程可能延長。

九巴表示，受大坳門路水浸影響，來往清水灣及鑽石山站的91線，將臨時以大坳門為總站，不停大環頭路至清水灣總站沿途各站。

【09：58】港鐵深水埗站A2、彩虹站A1及黃大仙站B3出入口關閉。

柴灣港鐵站內有積水，職員在入口加設擋水板，加緊抽走積水。（廖雁雄攝）

柴灣港鐵站內有積水，職員在入口加設擋水板，加緊抽走積水。（廖雁雄攝）

圖為截至7月29日清晨7時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【09：25】天文台指受廣闊低壓槽的強雷雨區影響，南丫島雨勢特別大，已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

【09：10】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【08：48】天文台特別天氣提示指，受廣闊低壓槽影響，廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

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竹節草將靠近華東沿岸

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今明兩日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本周中後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，周末期間至下周初廣東沿岸天氣不穩定。

此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過東海，靠近華東沿岸。在今晨5時，熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之西北偏西約270公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里。

圖為截至7月29日凌晨2時00分，天文台對竹節草的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月28日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周三均有驟雨 下周日至二有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周三（8月6日）均有驟雨，其中至下周二（8月5日）都有雷暴。明日及周四（31日）均大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光，明日最高31度、周四最高32度。周五（8月1日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高32度。周六（8月2日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。

下周日（8月3日）至下周二（5日）均多雲，有驟雨及狂風雷暴，其中周一雨勢有時較大，均最高30度。下周三仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至32度。