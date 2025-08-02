暴雨最新消息｜天文台：上午11時45分改發紅色暴雨警告

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告／北上注意】

天文台於天文台在上午9時45分，發出黑色暴雨警告，兩小時後，於上午11時45分改發紅色暴雨警告。而截至上午10時45分，過去兩三小時多處地區錄得超過70毫米雨量，而九龍部分地區及青衣更錄得約100毫米。



活躍西南季候風正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。天文台預測今日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。下週中至後期驟雨逐漸減少。



▼8月2日暴雨▼

(資料圖片)

【11:45】天文台指，過去兩三小時多處地區錄得超過70毫米雨量，而九龍部分地區及青衣更錄得約100毫米。

【10:30】教育局指，由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【09:50】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時40分左右，長洲錄得每小時超過80公里的強陣風。

【09:45】天文台發出黑色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

【09:25】與活躍西南季候風相關的強雷雨帶正影響珠江口一帶。天文台指是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雷雨帶的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【09:10】 由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【09:10】 天文台發出紅色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台提醒市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【09:00】 天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【08:55】 受活躍西南季候風影響，廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【08:30】 天文台局部地區大雨提示：港島東區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【08:07】 天文台局部地區大雨提示：港島東區的雨勢特別大，並已錄得每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【06:50】天文台發出黃色暴雨警告。

▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

天文台：大氣條件將有利對流發展

天文台科學主任（林沁宜 范文熙 林家輝）周五( 1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章指出，隨着季風渦旋逐漸北抬，其南面的活躍西南季候風將會在周末期間開始影響華南沿岸。大氣低層的西南急流會為該區輸送源源不絕的水汽，加上大氣中層的高空擾動靠近，再配合強勁的高層輻散，大氣條件有利對流在該區發展(下圖），因此預料周末至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。

歐洲電腦模式預測未來一兩日的高空天氣形勢變化。（天文台圖片)

天文台指目前多個電腦模式，包括人工智能模式，均預測今日（8月2日）廣東沿岸地區驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，而星期日（8月3日）至下星期二（8月５日）雨勢有時頗大（下圖），然而各模式預報大雨具體出現的時間和地點仍有分歧。

天文台重申降雨具相當大的隨機性，以現時科技水平要準確預測三數天後暴雨發展的確實位置和時間仍有限制。

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

預測周一或周二全日累積雨量達70毫米以上

．歐洲電腦模式預測星期日雨勢增多，到星期一會更大雨，累積雨量達70毫米以上，深圳同樣處於大雨區域，料到星期二緩和。

．美國電腦模式則預測星期一開始明顯大雨，同樣累積雨量達70毫米以上；到星期二更惡劣，累積雨量達100毫米以上，同時由珠江西面的江門至珠江東面的深圳東莞，雨量可能超過200毫米，星期二北上要留意。

．人工智能電腦模式風鳥預測星期日開始大雨，新界北部累積雨量達70毫米以上，到星期一本港大部份區域的累積雨量，都會超過達70毫米以上，東北部更可能達到100毫米以上，到星期二才緩和。預測顯示，星期一深圳、東莞至惠州落豪雨，累積雨量將超過200毫米。

天文台8月2日凌晨00:2525更新九天天氣預報，料未來數日有幾陣狂風雷暴，下周中起天色好轉，日間酷熱。（天文台圖片）

明天的天氣：周日有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，天文台預測下星期日及一多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹西南風4至5級，高地間中6級。到下星二天氣仍甚差，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；同樣吹西南風4至5級，高地間中6級。

預測「立秋」後市區氣溫重上33度酷熱級別

天文台指隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，下周中後期該區驟雨減少，天色好轉，日間酷熱。下周三（6日)有望重見夏日，預測間中有驟雨，下午部分時間天色明朗，市區最高氣溫重上31度；下周四（7日)為二十四節氣的「立秋」，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫不降反升，料最高32度；預測由下周五（8日）起，日間酷熱，市區氣溫回升至33度酷熱級別。