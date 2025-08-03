天文台料未來一兩日仍有驟雨及狂風雷暴　周三起驟雨減少漸轉酷熱

【明日的天氣／天文台／hko】天文台今（3日）展望未來一兩日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本週中至後期驟雨逐漸減少，漸轉酷熱。



天文台預計，活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸增強，本週中後期華南沿岸地區驟雨減少，漸轉酷熱。天文台九天天氣預報顯示，周三（6日）起日間部分時間天色明朗，驟雨逐漸減少，最高氣溫達31度；至本周五（8日）氣溫會上升至最高達33度。



天文台展望，未來一兩日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。（資料圖片）

天文台展望，未來一兩日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。（資料圖片/梁鵬威攝)

天文台指，活躍西南季候風正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，中午前後的雷雨為多處地區帶來超過30毫米雨量。天文台展望，未來一兩日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本週中至後期驟雨逐漸減少，漸轉酷熱。

未來一兩日天氣不穩定 本周中後期驟雨逐漸減少

天文台表示，活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸增強，本週中後期華南沿岸地區驟雨減少，漸轉酷熱。

根據天文台九天天氣預報，周一（4日）及周二（5日）仍有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；周三（6日）起天氣開始好轉，日間部分時間天色明朗，驟雨逐漸減少。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

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周三起天氣逐漸好轉 周五起最高氣溫達33度

根據天文台九天天氣預報，周一（4日）及周二（5日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度。周三（6日）天氣逐漸好轉，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間部分時間天色明朗，驟雨逐漸減少，氣溫稍為上升至最高達31度。周四（7日），大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，最高氣溫升至最高32度。周五（8日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

周六（9日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。周日（10日）至下周二（12日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫維持在33度。