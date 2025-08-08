關島以北熱帶氣旋命名「楊柳」　天文台最新料襲港機率1%至10%

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】位於西北太平洋關島以北海域的熱帶低氣壓，已於周五（8月8日）凌晨發展為颱風「楊柳」。天文台在周四（8月7日）的「天氣隨筆」專欄發表題為《驟雨初歇，雲開見日》文章，所載的路徑概率預報圖原顯示，該熱帶氣旋襲港機率介乎20%至30%。不過，據天文台最新路徑概率預報圖顯示，楊柳襲港機率降至1至10%。



天文台8月7日晚上首發出熱帶氣旋「楊柳」(當時為未命名熱帶低氣壓）的路徑概率預報，預測襲港概率降至介乎20%至30%。（天文台圖片）

天文台8月8日早上更新熱帶氣旋「楊柳」的路徑概率預報，預測襲港概率降至介乎1%至10%。（天文台圖片）

今日天晴酷熱達33度

另外，高空反氣旋正覆蓋中國東南部。天文台預測，本港今日（8月8日）大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩南至西南風。天文台展望，未來一兩日大致天晴，日間酷熱。下週初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

圖為截至8月8日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

楊柳料向偏西方向移動 路徑強度仍存變數

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱。此外，現時位於呂宋附近的低壓區會在今明兩日進入南海並維持較弱強度，並在下週初為南海北部帶來驟雨。

隨著高空反氣旋北抬，下週中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。預料熱帶氣旋楊柳會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月8日凌晨3時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼



下周三至五有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）及下周日（10日）均日間酷熱達33度，明日大致天晴，下周日（10日）局部地區有驟雨。

下周一（11日）至下周三（13日）最高均32度，其中下周一及下周二（12日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周三（13日） 至下周五（15日）有幾陣驟雨及狂風雷暴，下周六（16日）仍有幾陣驟雨。