中台日韓預測熱帶氣旋楊柳襲台灣沖繩　天文台料較大可能移向閩粵

【打風／楊柳／天文台／HKO／颱風／移動路徑／明天的天氣】位於西北太平洋關島西面的熱帶氣旋楊柳持續增強，天文台今日（9日）指出，會在未來數日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大可能移向福建（閩）至廣東（粵）東部沿岸一帶，與其相關的不穩定天氣會在下周中後期影響中國東南部。九天天氣預報料下周四及五（14及15日）有驟雨及狂風雷暴。



不過內地、台灣、日本及韓國已逐漸將楊柳的預測移動路徑向北推移，預測下周中掠過琉球群島南部宮古島至台灣北部一帶，下周到沖繩及台灣旅遊要注意天氣變化。



熱帶氣旋楊柳8月9日上午維持熱帶風暴級，仍未有明顯中心。（Tropical Tidbits圖片）

明天的天氣：大致天晴局部地區有驟雨 日間酷熱

天文台今早表示，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣；同時，偏南氣流會為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。酷熱天氣警告仍然生效，預測市區今日最高34度，新界再高一兩度，正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。

九天天氣預報顯示，未來數日天晴酷熱，預測明日（10日，星期日）大致天晴，但局部地區有驟雨，市區最高33度。下周一（11日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，下周二（12日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

天文台8月9日更新九天天氣預報，料未來數日天晴炎熱，下周四及五有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

下周三天氣變化大 初時大致天晴稍後有狂風雷暴 周四周五天氣較差

下周三（13日）起料開始受到熱帶氣旋楊柳的影響，初時大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎27至34度，但稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。下周四及五（14及15日）天氣較差，下周四風力增強，吹西至西南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴；到周五軟吹南至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有幾陣雷暴。

天文台預測其後的周六及周日有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光。

天文台：楊柳移向台灣後較大可能轉向閩粵沿岸

熱帶氣旋楊柳的移動路徑仍然較為飄忽。天文台維持預測下周大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大可能移向福建至廣東東部沿岸一帶，與其相關的不穩定天氣會在下周中後期影響中國東南部。最新熱帶氣旋路徑概率預報，楊柳襲港的機率極低，香港甚至不在1%至10%範圍。

而除了楊柳外，天文台指出，位於南海東北部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，但天氣預報未見對本港有影響。

中央氣象台8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（中央氣象台圖片）

楊柳強度緩慢增強 料快將升級至強烈熱帶風暴

內地中央氣象台今早11時的預報指出，楊柳集結在關島北偏西方向約920公裡，中心風力為時速83公里，料快將由熱帶風暴升級至強烈熱帶風暴（中心時速90公里或以上），將以每小時15至20公裡的速度向西偏北方向移動，強度緩慢增強。

台灣中央氣象署8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（台灣中央氣象署圖片）

中台日韓預測下周四浙江省溫州一帶登陸

中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象局昨下午起已將楊柳的移動路徑向北移，甚至料不會吹襲台灣本土，預測下周三掠過沖繩南部宮古島，再向西北掠過釣魚台列島，移向浙江省溫州一帶登陸，與天文台預測較大機率移向福建至廣東東部沿岸一帶登陸較北。

不過目前楊柳距離登陸尚有五日左右，變數仍甚大。

日本氣象廳圖8月9日更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，料8月13日掠過台灣北部至沖繩南部。（日本氣象廳圖片）