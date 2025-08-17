風暴最新｜天文台改發強烈季候風信號　本港風力如3號風球風力

【打風／風暴／颱風／天文台／一號風球／3號風球／移動路徑】位於南海中北部的熱帶低氣壓採取較為偏西路徑移向海南島西面至北部灣一帶，與香港保持超過600公里距離，天文台今晚（17日）8時20分取消一號戒備信號，並隨即發出稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港普遍吹強風（6至7級），平均風速超過每小時40公里，也即3號風球風力。



澳門3號風球仍然生效。氣象局表示，在未來數小時將考慮取消所有熱帶氣旋警告信號。



▼8月17日星期日 風暴消息▼

8月17日晚上8時，熱帶低氣壓位於香港之西南偏南約680公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

8月17日一號風球下，不時有雨，間中風力較大，不過無影響市民出街。（夏家朗攝）

8月17日一號風球下，不時有雨，間中風力較大，不過無影響市民出街。（夏家朗攝）

【20:10】天文台取消一號風球，同時發出強烈季候風信號。

【20:00】澳門3號風球仍然生效。氣象局表示，在未來數小時將考慮取消所有熱帶氣旋警告信號。

【18:55】天文台表示，熱帶低氣壓會在未來數小時在海南島西南沿岸地區掠過，並繼續遠離本港，天文台會在今晚8時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

受中國東南部的高壓脊與該熱帶低氣壓共同影響，本港今晚及明日初時離岸及高地間中吹強風，而熱帶低氣壓的外圍雨帶亦會繼續為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【18:30】天文台：預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至今日下午9時正，預料香港有狂風雷暴。

8月17日下午5時，熱帶低氣壓位於香港之西南偏南約 660 公里，中心附近最高持續風速每小時 45 公里。（天文台圖片）

【17:05】天文台表示，過去數小時，熱帶低氣壓穩定地向西北偏西方向移動，與香港保持超過600公里距離，開始遠離本港，一號戒備信號會至少維持至今晚8時。預料該熱帶低氣壓會在今晚於海南島西南沿岸地區掠過，並會進一步遠離本港，屆時天文台會考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號。

受中國東南部的高壓脊與該熱帶低氣壓共同影響，本港今晚及明日初時離岸及高地間中吹強風，而熱帶低氣壓的外圍雨帶亦會繼續為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

俗稱「黑球」的強烈季候風信號（右）生效時，代表本港普遍吹強風，風力等同3號風球（左）。(資料圖片)

8月17日早上10時，熱帶低氣壓位於香港之西南偏南約 640 公里，中心附近最高持續風速每小時 45 公里。（天文台圖片）

天文台8月17日早上6時更新九天天氣預報。（天文台圖片）

【12:30】天文台發出特別天氣提示，表示與熱帶低氣壓相關的雨帶正靠近珠江口一帶，預料本港在未來一兩小時會有狂風驟雨及強陣風。

【12:00】澳門氣象局發出3號風球。

【11:00】在上午11時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約640公里，即在北緯17.3度，東經111.1度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

【10:45】天文台表示按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至今晚8時，隨後是否需要改發三號強風信號，需視乎與其相關強風區與珠江口的距離以及本地風力變化。

受熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，不過仍有不少泳客落水玩浪。

【09:00】雷暴警告終止。

【07:45】天文台：按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今早（8月17日）與本港保持約600公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至正午12時。

受熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。隨著該熱帶低氣壓移向海南島一帶，本港風力會在今日稍後有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今日正午12時至下午6時改發三號強風信號。

南海中北部的熱帶低氣壓8月17日早上6時，集結在香港之西南偏南約650公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，未來一兩日大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

【07:45】在上午7時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約650公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

【06:30】澳門氣象局：今日上午8時至11時將考慮改發三號風球，可能性為高。局方預料位於南海中部的熱帶低氣壓以西北偏北方向移動，未來一兩日大致趨向海南島至廣東西部沿岸。在高壓脊共同影響下，預測今日澳門風力將增強達6級。

【05:30】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【01:37】雷暴警告，有效時間延長至今日上午6時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【01:35】 天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。

【00:45】在凌晨1時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

【00:08】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在周六午夜12時左右，橫瀾島及長洲分別錄得每小時約80及75公里的強陣風。

南海中北部的熱帶低氣壓8月17日凌晨0時，集結在香港之西南偏南約670公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，未來一兩日大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，不過仍有不少泳客落水玩浪。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，有人在泳灘上觀浪。

▼8月16日星期六 風暴消息▼

【23:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。在午夜12時左右，橫瀾島及長洲分別錄得每小時約80及75公里的強陣風。

南海中北部的熱帶低氣壓8月16日晚上22時，集結在香港之西南偏南約690公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，未來一兩日大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

【23:00】在晚上11時，熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。

【23:45】天文台按照現時預測，該熱帶低氣壓會在星期日（17日）初時與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會至少維持至星期日早上9時。預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力會在星期日有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日早上9時至中午12時改發三號強風信號。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，救生員駕駛水上救援電單車也不易。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，救生員駕駛水上救援電單車也不易。

【22:20】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

【21:30】天文台發出特別天氣提示，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在晚上10時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在未來一兩日大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力星期日（17日）會有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明早稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。

隨着熱帶低氣壓相關的雨帶靠近廣東沿岸地區，本港星期日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。下周一（18日）及下周二（19日）仍有狂風驟雨，雨勢有時頗大。

+ 13

【21:00】澳門氣象局發出一號風球，預料一將在明日清晨前維持。

【12:05】天文台發出特別天氣提示，指一個廣闊低壓區位於本港800公里範圍內，正為南海中北部帶來不穩定天氣。天文台指，按照現時預測，該低壓區會大致向北移向海南島至廣東西部沿岸一帶並可能有所發展。

在該低壓區及位於中國東南部的高壓脊的共同影響下，本港風力會有所增強，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本地風力達3號風球。若該低壓區發展為熱帶氣旋，天文台會視乎其強度及與本港的距離，最早在今晚午夜前後評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。