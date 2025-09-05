打風．最新消息｜增強為熱帶低氣壓　天文台晚上10:20掛一號風球

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】天文台今晚（5日）發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內，已於晚上10時20分發出一號戒備信號。



9月5日衞星圖像顯示，在菲侓賓呂宋島有一個強對流天氣的低壓區在發展（右下方）。（天文台圖片）

天文台9月5日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月5日預測低壓區將會增強。歐洲中期天氣預報中心料直襲珠三角一帶。圖為預測9月8日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼



+ 7

▼9月5日 打風消息▼



【22:20】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台提醒市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【21:00】位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內。天文台今晚10時20分發出一號戒備信號。

受高空反氣旋影響，明日（6日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

預料受其影響，下周日（7日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，同時受風暴潮影響，早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在下周日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

(天文台網頁圖片)

(天文台網頁圖片)

(天文台網頁圖片)

各電腦模式對其熱帶氣旋的強度及移速仍有分歧。（天文台圖片）

總水位高度估算示意圖。（天文台圖片）

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「盤古」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼

