塔巴｜澳門氣象局考慮今晚8至11時改發8號風球　明或現1米水浸

澳門同樣受熱帶風暴塔巴影響，三號風球現正生效，氣象局考慮今晚（7日）8時至11時改發八號東北風球。由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，明日（8日）日間內港一帶有機會出現0.5至1.0米水浸，今日下午2時30分將發出黃色風暴潮警告。



澳門市政署派員加強渠道清疏。（澳門政府新聞局圖片）

澳門市政署人員透過CCTV監察渠道狀況。（澳門政府新聞局圖片）

澳門市政署派員檢查及修剪樹木。（澳門政府新聞局圖片）

澳門氣象局指，位於南海北部的熱帶風暴塔巴，將採取北至西北方向移動，並逐漸加強，大致趨向廣東西岸。受塔巴外圍環流影響，澳門今日開始驟雨增多及有雷暴，風勢增強。

雖然塔巴環流較小，但按現時預測路徑，塔巴明日初時在澳門西南約150公里內掠過，且不能排除其近岸增強的可能性，晚間風力會進一步增強，因此今日晚上8至11時改發八號風球的機會為高。

澳門氣象局於下午2時30分發出黃色風暴潮警告。由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，明日(8日)日間內港一帶有機會出現0.5至1.0米水浸。局方呼籲巿民留意局方最新天氣資訊，並儘早做好防風防水浸措施。