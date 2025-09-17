天文台提示：未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】 天文台於今晨（9月17日）5時30分發出特別天氣提示稱，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。而在此前的5時05分，天文台也發出特別天氣提示，指與高空擾動相關的雷雨區正向西移動並靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。



天文台指出，高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。日間部份時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩偏東風。



圖為截至9月17日清晨5時06分的雷達圖，天文台預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。（天文台圖片）

圖為截至9月17日清晨5時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋料今闖港800公里 今晚或掛一號風球

另外，天文台凌晨出特別天氣提示稱，位於呂宋附近的熱帶氣旋會在今日橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。天文台會考慮在今晚至星期四（18日）初時發出一號戒備信號。受其相關的外圍雨帶影響，星期五（19日）天氣漸轉不穩定，周末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

圖為天文台截至9月17日凌晨2時00分，對呂宋附近熱帶氣旋的預測路徑。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋料移向廣東沿岸 但路徑及強度存變數

天文台指出，高空擾動會在今日為廣東帶來幾陣驟雨。而現時位於呂宋的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。在上午5時，位於呂宋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏北約240公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過呂宋並移向南海東北部。

此外，預料一個熱帶氣旋會在本周後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月17日清晨5時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末期間有狂風雷暴 下周日雨勢有時較大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱達33度，稍後局部地區有雷暴。周五（19日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，最高32度。

周六（20日）及下周日（21日）大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，均介乎26至31度。其中周六稍後驟雨較多，下周日雨勢有時較大。

下周一（22日）部份時間有陽光，日間酷熱達33度，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。下周二（23日）至下周四（25日）有驟雨及狂風雷暴，其中下周三（24日）雨勢有時較大，連日最高氣溫介乎30至32度。