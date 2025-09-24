颱風樺加沙・澳門實時｜10號風球生效　料水浸與天鴿、山竹相約

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門氣象局於周三（24日）凌晨5點半改發10號風球，預計會維持一段時間。

紅色風暴潮警告仍然生效，低窪地區會出現水浸，預料周四中早上10時至下午2時，水浸高度最高可達約1.5米至2.5米，料水浸程度與天鴿、山竹相約，有機會因應風暴潮水浸情況實施暫停供電。

《香港01》記者將直擊樺加沙對澳門的影響。



▼9月24日星期三▼



周三（24日）早上8時許，澳門南灣大馬路一帶有大雨，風勢尚未算大。（梁祖饒攝）

【08:00】超強颱風樺加沙持續向西北偏西方向移動，澳門氣象局預計未來數小時最接近澳門，於100公里內掠過。澳門十號風球現正生效，受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時風力將達12級颶風或以上。

紅色風暴潮警告仍然生效，受風暴增水影響，未來一兩小時低窪地區水位將急速上升，海水將快速湧入內陸，帶來大範圍嚴重水浸，預料早上8時至下午6時，低窪地區會出現水浸，中午前後最高水浸高度達1.5至2.5米，周四早上發出黑色風暴潮警告的機會中等。

氣象局警告，樺加沙對澳門帶來與天鴿、山竹相若的嚴重威脅，高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，切勿前往受水浸影響地區，提防巨浪並遠離岸邊。