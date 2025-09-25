打風．博羅依｜周末湧浪波高至少1.5米　天文台：風暴可遠程殺人

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／湧浪】熱帶氣旋樺加沙吹襲香港後，在菲律賓中部熱帶氣旋博羅依今日（25日)凌晨已增強為強烈熱帶風暴，將會橫過菲律賓呂宋以南，最快明日（26日）稍後進入南中國海中部，周六(27日）進入港以南800公里範圍，大致向西北移向海南島以南海域。天文台指華南沿岸在周末期間會受東北季候風及博羅依的共同影響，風勢較大，本港離岸及高地的風力會稍為增強。



天文台指出，風暴距離本港數百公里外也可以導致傷亡，因為當風暴仍在遠方，它所產生的湧浪可能已抵達香港。當湧浪進入淺水區時，它的高度會突然增加，出其不意地侵襲沿岸地區，對在岸邊或進行水上活動的人士構成威脅。天文台「地球天氣」網頁顯示，周末期間廣東沿岸會受湧浪影響，湧浪波高可能達1.5米或以上。



強烈熱帶風暴博羅依9月25日14時集結在香港之東南約1,930公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

天文台預測熱帶氣旋博羅依未來數日的位置及強度變化。（天文台圖片）

天文台科學主任今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《博羅依接力》文章，指出博羅依（Bualoi，泰國提供名稱，一種椰汁丸子甜品名稱）在過去一兩日於菲律賓以東的西北太平洋從低壓區逐步增強為強烈熱帶風暴，今早的衛星雲圖亦顯示博羅依的對流有進一步發展。

9月25日上午8時的衛星圖像。強烈熱帶風暴集結在菲律賓中部以東海域。（天文台圖片）

天文台9月25日下午6時30分的衞生雲圖顯示，在菲律賓中部以東海域的強為強烈熱帶風暴博羅依（右下角）的對流，有進一步發展。（天文台圖片）

有個別模式預測博羅依路徑會較為接近海南島至雷州半島一帶

文章指出，現時各大傳統電腦模式及人工智能電腦模式均預測，博羅依會受副熱帶高壓脊南側的引導氣流影響，向西北偏西移動，在未來一兩日移向菲律賓中部，隨後橫過南海中南部。大部分電腦模式預料博羅依會大致移向海南島以南海域；但仍有個別模式預測博羅依的路徑會較為接近海南島至雷州半島一帶，會較接近珠水口。

電腦模式預測博羅依在星期日（9月28日）下午8時的位置。（天文台圖片）

東北季候風及博羅依共同影響 本港離岸及高地風力稍增強

天文台表示，根據現時評估，華南沿岸在周末期間會受中國東南沿岸的東北季候風及博羅依的共同影響，風勢較大，本港離岸及高地的風力會稍為增強。而博羅依的環流會局限在海南島至越南沿岸一帶。如果博羅依採取較為接近海南島至雷州半島一帶的路徑，其環流則有機會覆蓋珠江口。

天文台會密切監察博羅依的發展及其移動路徑，以及本地風力變化會否由博羅依主導。此外，預料博羅依進入南海後所帶來的湧浪會在周末期間抵達南海北部，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

天文台9月25日下午４時半更新九天天氣預報，預測周五至周日風力較大。（天文台圖片）

天文台「地球天氣」網頁顯示周末期間廣東沿岸會受湧浪影響，湧浪波高可能達1.5米或以上。（天文台圖片）

湧浪可傳播到很遠 進入淺水區時 高度會突然增加

湧浪可以傳播到很遠地方 當湧浪進入淺水區時，它的高度會突然增加，科學主任在文中指出，熱帶氣旋的危險不限於當風暴接近時所帶來的惡劣天氣（狂風、大雨、風暴潮等），風暴距離本港數百公里外也可以導致傷亡。位處遠洋的熱帶氣旋的風浪可以傳播到很遠的地方，稱它為湧浪。

由於湧浪的移動速度比熱帶氣旋快得多，當風暴仍在遠方，它所產生的湧浪可能已抵達香港。當湧浪進入淺水區時，它的高度會突然增加，出其不意地侵襲沿岸地區，對在岸邊或進行水上活動的人士構成威脅。因此，天文台多年以來一直呼籲大家注意湧浪所帶來的危險，即使熱帶氣旋距離香港尚遠，本港天氣尚未轉壞，不要掉以輕心。