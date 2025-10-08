最熱深秋｜天文台今錄得最高氣溫32.3度　有記錄以來最熱「寒露」

【天氣／天文台／HKO／明日的天氣／酷熱天氣警告／寒露／打風】今日為廿四節氣之中的「寒露」，代表深秋已到，露水即將凝結。不過，天文台今早（8日）發出酷熱天氣警告，更錄得最高氣溫32.2度，打破去年的紀錄，成為有紀錄以來最熱的「寒露」。



天文台指，高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預計今日下午部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，今晚大致多雲。展望未來一兩日大致天晴，周末期間部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。到下周初驟雨增多，氣溫稍為下降。



天文台今早（8日）發出酷熱天氣警告，更錄得最高氣溫32.2度，打破去年的紀錄，成為有紀錄以來最熱的「寒露」。（資料圖片/梁鵬威攝)

高空反氣旋正覆蓋中國東南部，同時一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台在今早6時45分發出酷熱天氣警告，截至正午12時，天文台錄得最高氣溫32.2度，是有紀錄以來最熱的「寒露」。

打破1891年及2024年「寒露」紀錄

翻查資料，「寒露」是24節氣之中的第17個，亦是秋季的第5個節氣，意味着深秋正式來臨，「露氣寒冷，將凝結也」。據天文台網站「特殊天氣現象統計資料」頁面，今年之前，本港最熱的「寒露」發生於1891及2024年，當時天文台錄得最高氣溫31.7度。而過去30年（1991至2020年），「寒露」的最高氣溫正常值為29.1度。

▼9月18日傍晚 多區出現日落彩虹▼



10月酷熱天氣日數勢創141年以來新高

天文台早前（5日）亦表示，今年10月本港酷熱天氣日數、即天文台總部最高氣溫達33.0度或以上的日數已有3日，平了1884年以來10月份的最高紀錄，相信未來幾日或有機會刷新紀錄。

天文台10月8日12時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

周末部分時間有陽光 有一兩陣驟雨

天文台指，高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預計今日下午部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，今晚大致多雲。展望未來一兩日大致天晴，周末期間部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。到下周初驟雨增多，氣溫稍為下降。

據天文台九天天氣預報，未來九日除了周五（10日），都有驟雨。明日（9日）大致天晴，但初時局部地區有驟雨，氣溫介乎27至32度。該氣溫會維持至下周日（12日），下周一至周三（13日至15日）氣溫介乎26至30度，期間驟雨增多，或有雷暴。下周四及周五（16、17日）天氣好轉，日間短暫或部分時間有陽光，有幾陣或一兩陣驟雨，氣溫介乎27至31度。

下午一時，超強颱風夏浪集結在東京之西南偏南約660公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，今明兩日橫過日本以南海域。（天文台圖片）

天文台表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午一時，該熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南約1370公里，預料向西北移動，時速約24公里，橫過西北太平洋。（天文台圖片）

另外，天文台表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午一時，該熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南約1370公里，預料向西北移動，時速約24公里，橫過西北太平洋。 同時，超強颱風夏浪集結在東京之西南偏南約660公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，今明兩日橫過日本以南海域。

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼

