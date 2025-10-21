風神打風最新｜天文台6時20分取消所有風球　轉發強烈季候風信號

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／停課消息／颱風路徑】強烈熱帶風暴「風神」今日（21日）凌晨在本港以南400公里外掠過， 3號風球仍然生效。天文台下午近4時公布，會於傍晚6時20分取消所有風球，並隨即發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。



天文台指受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，今晚及未來一兩日本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。



▼10月21日 打風消息▼

強烈熱帶風暴風神10月21日下午15時集結在香港之西南偏南約540公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

【15:50】天文台指風神過去數小時繼續向西南方向移動並遠離本港，但香港多處仍然吹強風。受風神的外圍雨帶及東北季候風影響，本港氣溫正逐步下降。預料本港稍後天氣會進一步受季候風主導，天文台會在下午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號，海有大浪及湧浪，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，天文台預測今晚及未來一兩日本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

在過去一小時，橫瀾島、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時53、45及42公里，最高陣風分別超過每小時60、60及66公里。

【14:00】澳門氣象局：強烈熱帶風暴「風神」已遠離至澳門500公里外，並將繼續遠離，然而受東北季風影響，風力仍會達6級及有陣風，因此將於下午5時發出強烈季候風信號，取代3號風球。

由於近日正值天文大潮，預料未來兩三日晚間大潮期間，內港低窪地區會出現輕微水浸。

【07:45】天文台：過去數小時，風神於本港以南400公里外掠過。在風神及東北季候風的共同影響下，預料本港今日普遍吹強風，高地間中達烈風程度。三號強風信號將至少維持至今日下午6時。風神會在今日逐漸向西南方向移動並遠離香港。當本港天氣受東北季候風主導，天文台會考慮發出強烈季候風信號，取代三號強風信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時57、53及51公里，最高陣風分別超過每小時68、58及62公里。

【06:45】天文台：在過去一小時，大老山、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時59、51及44公里，最高陣風分別超過每小時69、67及57公里。

【05:00】澳門氣象局：三號風球仍然生效，預料三號風球將在上午維持。按現時預測，除非風神採取較偏北路徑移近華南沿岸，否則需要改發八號風球的機會為較低。

熱帶風暴風神10月21日0時集結在香港之東南約420公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，預料向西北移動，時速約12公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月21日凌晨掠過本以南420公里。（天文台圖片）

【02:45】天文台：強烈熱帶風暴風神集結在香港以南約430公里，預料向西或西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。

【01:45】天文台：風神現時於本港以南400公里外掠過。在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時54、48及48公里，最高陣風分別超過每小時65、55及60公里。

【00:45】天文台：預料本港平均風速每小時41至62公里。

▼10月20日 打風消息▼

+ 8

天文台10月20日下午轉發出3號風球前，維港海旁風力增強，不過無損市民及遊客打卡和觀看維港。（廖雁雄攝)

天文台10月20日下午轉發出3號風球前，維港海旁風力增強，不過無損市民及遊客打卡和觀看維港。（廖雁雄攝)

天文台10月20日下午轉發出3號風球前，維港海旁風力增強，不過無損市民及遊客打卡和觀看維港。（廖雁雄攝)

熱帶風暴風神10月20日18時集結在香港之東南約430公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，預料向西北移動，時速約18公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日晚至21日凌晨以強烈熱帶風暴級，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月20日下午更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

【21:00】在過去一小時，青洲、大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時51、48及44公里，最高陣風分別超過每小時62、66及49公里。

【19:00】澳門氣象台發出3號風球，預料在晚間維持。

【17:55】澳門氣象局表示，熱帶氣旋「風神」已增強為強烈熱帶風暴，並進入澳門500公里範圍；受東北季候風及風神共同影響，預料風力將進一步增強，因此將於晚上7時發出3號風球，取代強烈季候風信號。

氣象局表示，按現時預測路徑，「風神」於明日將進一步增強為颱風，並在澳門以南約400公里掠過，造成的影響增加，橋上風力短暫可能達8級，因此明日凌晨至清晨改發8號風球的機會為較低至中等。

10月20日下午的衞星雲圖顯示，熱帶氣旋「風神」正逐漸逼近廣東沿岸，紅色為代表有強對流天氣範圍。（天文台圖片）

【17:31】教育局表示，​由於3號風球會至少維持至明日下午6時，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校明日將停課。

【17:23】天文台指出，在過去數小時，風神有所增強並繼續靠近廣東沿岸，其外圍雨帶逐漸影響該區。在風神及東北季候風的共同影響下，本港今晚及明日會普遍吹強風，離岸及高地間中達烈風程度。按照現時預測，風神會在今晚至明早最接近香港，於本港以南約400公里外掠過。

天文台指除非風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性較低，3號風球將至少維持至明日（21日）下午6時。

【17:20】天文台直接發出3號風球，取代強烈季候風信號（黑球），預料本港平均風速每小時41至62公里。 天文台呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【17:19】天文台取消強烈季候風信號。

熱帶風暴風神10月20日14時集結在香港之東南約480公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，預料向西北移動，時速約18公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日以強烈熱帶風暴級，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月20日下午更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

【14:00】熱帶氣旋風神由熱帶風暴增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里，預料向西北移動，時速約18公里。

【12:00】隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台今日下午5時20分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在風神及季候風的共同影響下，周二及周三（21及22日）初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部份沿岸低窪地區可能出現水浸。其中周二至周四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

【01:05】熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神今晚以強烈熱帶風暴級別在本港以南約420公里外，受到有「颱風殺手」之稱的強烈東北季候風影響，將會90度轉向西南移動，逐漸遠離本港並減弱。不過受到風神及季候風共同影響，天文台預測今日至周四（23日）高地吹8至9級的烈風，周二（21日)離岸風力間中也會達8級；不過天文台預測平地風力不大，最高吹6級強風。

天文台10月20日凌晨0時更新九天天氣預報，料20至23日在在季候風及風神的共同影響下，本港風力頗大。（天文台圖片）

【00:05】澳門氣象局發出強烈季候風信號。風力已達6級，跨海大橋風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲大橋使用者注意安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋或澳門大橋電單車專道進行往返。

熱帶氣旋「風神」已進入澳門800公里範圍。受東北季風及「風神」共同影響，預料今起 風勢頗大。按現時預測，「風神」今晚至明日(21日)凌晨將在澳門以南約400公里掠過 ,造成的影響增加，風勢會進一步增強，因此將視乎「風神」發展及風力變化，今日傍晚至晚間評估直接發出3號風球。

▼10月19日 打風消息▼

熱帶風暴風神10月19日23時集結在香港之東南約800公里，中心附近最高持續風速每小時75公里，預料向西北移動，時速約26公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日晚上將增強為強烈熱帶風暴，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月19日晚上更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

10月19日晚上的衞星雲圖顯示，熱帶氣旋「風神」已進入南中國海中北部，紅色為代表有強對流天氣範圍。（天文台圖片）

【23:05】天文台表示，熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日（20日）大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日下午5時至7時之間，直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

天文台表示，在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右，提醒市民留意天文台的最新天氣消息。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來自熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

【22:50】天文台發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

熱帶風暴風神10月19日20時集結在香港之東南約870公里，中心附近最高持續風速每小時75公里，預料向西北移動，時速約26公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日晚上將增強為強烈帶風暴，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月19日晚上更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

【22:00】天文台：一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在晚間發出強烈季候風信號；預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。

隨著風神在明日（20日）逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

【17:45】澳門氣象局：受一股東北季風影響，今日稍後風力將會逐漸增強，隨後氣溫逐漸下降；位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」正逐漸增強，並將於今日晚間至明日初時進入澳門800公里範圍。受東北季風及「風神」共同影響，預料澳門明日風勢頗大，風力達6至7級及有陣風，局方將先行發出強烈季候風信號（黑球）。

按現時預測，「風神」周二(21日)將在澳門以南約400公里掠過，澳門風勢會進一步增強，對澳門造成的影響增加，因此將視乎「風神」發展及澳門風力變化，周一(20日)傍晚至晚間評估直接發出三號風球。

熱帶風暴風神10月19日17時集結在香港之東南約910公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

熱帶風暴風神10月19日17時集結在香港之東南約910公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日下午將增強為強烈帶風暴，在本港以南約420公里外掠過，10月21日升級颱風。（天文台圖片）

天文台10月19日下午更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

【11:45】 天文台：一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號。預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

▼2025年10月18日 天晴酷熱▼

