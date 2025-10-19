風神風球．最新｜已入港800公里　天文台明日下午5至7時轉3號風球

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／停課消息／颱風路徑】一股東北季候風正影響廣東，天文台周日（19日）深夜發出俗稱「黑球」強烈季候風信號，代表平均風速現已或將會超過每小時40公里，風力與3號風球一樣，預料本港吹偏東強風（6或7級)，陣風間中達烈風（8或9級 )程度。



天文台其後公布，熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但晚間及周一（20日）大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在周一逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在下午5時至7時之間，直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。



▼10月20日 打風消息▼

▼10月19日 打風消息▼

10月19日晚上的衞星雲圖顯示，熱帶氣旋「風神」已進入南中國海中北部，紅色為代表有強對流天氣範圍。（天文台圖片）

【23:05】天文台表示，熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日（20日）大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日下午5時至7時之間，直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

天文台表示，在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右，提醒市民留意天文台的最新天氣消息。

【22:50】天文台發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。

熱帶風暴風神10月19日20時集結在香港之東南約870公里，中心附近最高持續風速每小時75公里，預料向西北移動，時速約26公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日晚上將增強為強烈帶風暴，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月19日晚上更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

【22:00】天文台：一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在晚間發出強烈季候風信號；預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。

隨著風神在明日（20日）逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

【17:45】澳門氣象局：受一股東北季風影響，今日稍後風力將會逐漸增強，隨後氣溫逐漸下降；位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」正逐漸增強，並將於今日晚間至明日初時進入澳門800公里範圍。受東北季風及「風神」共同影響，預料澳門明日風勢頗大，風力達6至7級及有陣風，局方將先行發出強烈季候風信號（黑球）。

按現時預測，「風神」周二(21日)將在澳門以南約400公里掠過，澳門風勢會進一步增強，對澳門造成的影響增加，因此將視乎「風神」發展及澳門風力變化，周一(20日)傍晚至晚間評估直接發出三號風球。

熱帶風暴風神10月19日17時集結在香港之東南約910公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

熱帶風暴風神10月19日17時集結在香港之東南約910公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日下午將增強為強烈帶風暴，在本港以南約420公里外掠過，10月21日升級颱風。（天文台圖片）

天文台10月19日下午更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

【11:45】 天文台：一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號。預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

▼2025年10月18日 天晴酷熱▼