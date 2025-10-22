天氣｜天文台今晨錄20.1度　入秋以來最低　新界普遍再低一兩度

受強烈東北季候風影響，本港今早（10月22日）天氣稍涼。天文台指出，截至上午5時30分，天文台錄得最低氣溫20.1度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。 天文台預測，本港今日多雲，有幾陣雨，天氣稍涼。日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度。海有大浪及湧浪。



天文台展望，明日（23日）風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部份沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部份時間有陽光，日間乾燥。



圖為截至10月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

續受強烈東北季候風影響 未來一兩日風勢頗大

天文台指出，強烈東北季候風會在今明兩日繼續影響華南沿岸，該區風勢持續頗大，天氣較涼。同時，熱帶氣旋風神會移向越南中部並逐步減弱。隨著風神遠離及季候風稍為緩和，本週後期廣東天色漸轉明朗，日間氣溫逐漸回升。預料季候風補充會在下週初影響華南，該區短暫時間有陽光，日間乾燥。

天文台特別天氣提示稱，受天文大潮及東北季候風的共同影響，本港今、明（23日）兩日沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部份沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

圖為天文台截至10月22日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日「霜降」早上稍涼 至下周二均日間乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日）為二十四節氣的「霜降」，料大致多雲。早上稍涼，日間部份時間天色明朗及乾燥。氣溫介乎20至25度，相對濕度最低50%。周五（24日）至下周二（28日）均部份或短暫時間有陽光，日間乾燥。其中周五介乎22至28度，周六（25日）及下周日（26日）料介乎23至30度。 下周一（27日）及周二最低仍為23度，最高約28度。

下周三（29日）為重陽節，與下周四（30日）均大致多雲，日間短暫時間有陽光，料介乎25至29度。