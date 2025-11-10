颱風鳳凰最新｜周二稍後至晚間最近　天文台：一號風球中午前維持

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）周一（10日）進入本港800公里範圍，其後由強颱風減弱為颱風，天文台中午12時20分發出一號風球，為今年第14次發出風球，一號風球在周二（11日）中午前維持。



鳳凰繼續採取偏北方向移動。天文台表示，按照現時預測，鳳凰會在周二稍後至晚間最接近本港，於香港以東400公里以外掠過。天文台會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰的影響及本地風力，以評估是否需要改發三號強風信號，或改發俗稱「黑球」的強烈季候風信號。



▼11月11日 颱風鳳凰打風消息▼

▼11月10日 颱風鳳凰打風消息▼

颱風鳳凰11月10日晚上22時集結在香港之東南約630公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

天文台11月10日晚上22時更新對颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

【22:30】在晚上22時，颱風鳳凰集結在香港之東南約630公里，預料向北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。

過去一兩小時，鳳凰採取偏北方向移動。隨著鳳凰靠近廣東沿岸，預料今明兩日本港離岸間中吹偏北強風，高地達烈風程度，但受地形屏蔽影響，今晚至明早普遍地區持續吹強風的機率較低，一號戒備信號會在明日中午前維持。

天文台預料鳳凰會在明日稍後至晚間最接近本港，於香港以東400公里以外掠過。天文台會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰的影響及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號，或改發強烈季候風信號。

颱風鳳凰11月10日中午尚距離香港逾700公里，本港天氣未受到影響，天晴和暖，在青衣海傍，有市民跑步及釣魚。（夏家朗攝）

颱風鳳凰11月10日中午尚距離香港逾700公里，本港天氣未受到影響，天晴和暖，在青衣海傍，有市民跑步及釣魚。（夏家朗攝）

颱風鳳凰11月10日12時集結在香港之東南約760公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

【13:00】鳳凰集結在香港之東南約740公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。

【12:23】天文台表示，颱風鳳凰在正午12時集結在香港之東南約760公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。預料鳳凰會在今日與本港保持超過600公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。

天文台表示，按照現時預測，鳳凰會在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，並在明晚至星期三（12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過。天文台會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰的影響及本地風力，以評估是否需要改發三號強風信號，或改發強烈季候風信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，於今晚晚間漲潮時，本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5米，部分沿岸低窪地區在凌晨時分可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

颱風鳳凰11月10日上午08時集結在香港之東南約790公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

【12:20】天文台發出一號風球號，為今年第14次發出風球，再推高單年紀錄。

【09:10】天文台發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在明晚（11日）至星期三（12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台11月10日上午7時50分更新九天天氣預報，預測未來三四日頗為大風。（天文台圖片）

【08:35】天文台指會在今日下午12時20分發出一號戒備信號，而在鳳凰及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會下降至20度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【06:30】天文台：熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。

【06:00】天文台：強颱風鳳凰集結在馬尼拉之西北偏北約310公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向南海東北部。

強颱風鳳凰11月10日清晨5時集結在香港之東南約850公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

天文台11月10日清晨5時更新強颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

【05:00】天文台再發特別天氣提示稱，鳳凰會在未來數小時進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。天文台會評估需否在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。此外，天文台再提醒，在鳳凰及東北季候風的共同效應下，星期一晚間至星期二凌晨，部份沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【01:00】在凌晨1時，強颱風鳳凰集結在馬尼拉以北約230公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋並進入南海。

【00:05】天文台預測強颱風鳳凰會在今日中午前後進入本港800公里範圍，預告中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三有所增強。

天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【00:01】強颱風鳳凰在周日晚23時，集結在馬尼拉以北約200公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過呂宋並進入南海。在鳳凰及季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼。

天文台11月10日凌晨0時更新九天天氣預報，料11及12日吹北風6級，高地達8級。(天文台圖片 )

▼11月9日 颱風鳳凰打風消息▼

超強颱風鳳凰11月09日下午14時集結在香港之東南約1.270公里，中心附近最高持續風速:每小時185公里。（天文台圖片）

【23:40】新華社報道，菲律賓氣象部門9日晚通報，超級台風「鳳凰」晚上21時10分在菲律賓北部呂宋島奧羅拉省迪納倫甘鎮登陸。菲氣象部門說，台風登陸後將穿過菲律賓呂宋島北部多山地區，預計明日（10日）上午進入林加延灣或邦阿西楠省、拉烏尼翁省沿海海域。受呂宋島覆雜地形影響，「鳳凰」強度將明顯減弱，但在穿越呂宋島時仍將保持台風級別。

綜合菲律賓民防辦公室和當地媒體9日消息，鳳凰登陸菲律賓前，已造成菲律賓至少2人死亡，全國約110萬人被轉移。

【23:00】鳳凰減弱為強颱風，中心風力減至每小時175公里。

【17:30】天文台表示，在下午4時，超強颱風鳳凰集結在菲律賓馬尼拉之東北偏東約190公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

超強颱風鳳凰11月09日中午12時半逼近菲律賓呂宋島，紅色代表有強對流天氣，風眼甚大。（天文台圖片）

衞星雲圖顯示，超強颱風有明顯的中心。（ Tropical Tidbits圖片）

超強颱風鳳凰11月09日上午11時集結在香港之東南約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。（天文台圖片）

【11:45】東北季候風正影響華南沿岸。正午時分，本港多處的相對濕度下降至百分之70左右。在正午12時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台11月09日上午更新超強颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

【11:30】天文台表示鳳凰會在明日（10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三有所增強。

天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【10:45】天文台表示，在上午10時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約360公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台11月9日早上8時發布的熱帶氣旋鳳凰路徑圖。（天文台圖片）

按照現時預測路徑，鳳凰會在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過（天文台網站截圖）

