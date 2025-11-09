颱風鳳凰．最新｜天文台周一中午後發1號風球　改發3號視乎3因素

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）升級至超強颱風，天文台表示，鳳凰明日（10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。



按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過。天文台會考慮三個因素：鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二( 11日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。



▼11月9日 超強颱風鳳凰打風消息▼

超強颱風鳳凰11月09日中午12時半逼近菲律賓呂宋島，紅色代表有強對流天氣，風眼甚大。（天文台圖片）

衞星雲圖顯示，超強颱風有明顯的中心。（ Tropical Tidbits圖片）

超強颱風鳳凰11月09日上午11時集結在香港之東南約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。（天文台圖片）

【11:45】東北季候風正影響華南沿岸。正午時分，本港多處的相對濕度下降至百分之70左右。在正午12時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台11月09日上午更新超強颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

【11:30】天文台表示鳳凰會在明日（10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三有所增強。

天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

10月5日，颱風麥德姆靠近本港。 （資料圖片/夏家朗攝）

【10:45】天文台表示，在上午10時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約360公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台11月9日早上8時發布的熱帶氣旋鳳凰路徑圖。（天文台圖片）

按照現時預測路徑，鳳凰會在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過（天文台網站截圖）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼

