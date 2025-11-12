冬天終於到？下周天氣顯著轉涼　大風有陣雨　下周二最低氣溫16度

一股強烈東北季候風預料會在下周初抵達華南沿岸，天文台預計，屆時本港天氣將顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨。根據天氣預測，下周二（18日）最低氣溫17度，翌日更會再進一步跌至16度。另外，熱帶氣旋鳳凰會在今日靠近台灣南部一帶並逐漸減弱，隨後演變為溫帶氣旋；預料一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨。



在正午12時，熱帶風暴鳳凰集結在高雄之西南約130公里，天文台預料向東北移動，時速約15公里，靠近台灣南部一帶並逐漸減弱。

本港今日下午大致天晴及乾燥。今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風。

至於明日（13日）天氣，天文台預測最低氣溫20度，最高24度，相對濕度介乎50%至75%；吹4至5級北風，初時高地間中6級；部分時間有陽光，日間乾燥。

天文台指在正午12時，熱帶風暴鳳凰集結在高雄之西南約130公里，預料向東北移動，時速約15公里，靠近台灣南部一帶並逐漸減弱。（天文台網頁截圖）

未來九日天氣預測方面，天文台預計周末氣溫回升，周六（15日）及周日吹東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，相對濕度介乎50%至75%；周六市區氣溫介乎21至26度，周日氣溫升至介乎22至27度。

天文台預料一股強烈東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨。（天文台網頁截圖）

一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，天文台預計天氣將顯著轉涼。下周一（17日）風力開始增強，吹至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，部分時間有陽光，早晚稍涼，預測市區氣溫會由日間最高25度，晚上降至20度。

於周二（18日）清晨跌至17度，日間最高20度。下周三氣溫則會更進一步下跌，跌至16度，是下周當中最低氣溫的一日。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日00:00各區氣溫介乎14至17度。(天文台網頁截圖)

天文台自動分區天氣預報顯示，下周三早上新區各區比市區低一度，當中將軍澳、天水圍、大埔及石崗料低至15度，打鼓嶺只有14度。只赤鱲角及蒲台群島有17度。

天文台預下周三吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級。大致多雲，初時有一兩陣微雨。早晚清涼，日間部分時間天色明朗。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月18日上午07:00天文台尖沙咀總部氣溫降至17度，而北區打鼓嶺只有14度。(天文台圖片)

天文台預測下周四和周五（20日）吹北至東北風4級；大致多雲及乾燥。日間部分時間天色晴朗或有陽光。

氣溫方面，九天天氣預報顯示下周四及五市區最低17至18度，日間最高21至23度，相對濕度最低45%。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日上午06:00天文台尖沙咀總部氣溫降至16度，而北區打鼓嶺只有13度。(天文台圖片)

天文台11月12日上午11時30分更新九天天氣預報，預測未來九日氣溫介乎16度至27度。(天文台網站截圖)