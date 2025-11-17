天氣｜今日大致天晴最高27度　冷鋒最快今晚橫過　明日降至15度

天文台指東北季候風正影響廣東。此外，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日（11月17日）晚上至明日（18日）初時橫過廣東沿岸。天文台預測，本港今日初時部份時間多雲，最低氣溫約22度。日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低約55%，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風，晚上漸轉多雲，吹清勁北風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（18日）顯著轉涼，風勢頗大。星期三（19日）市區氣溫下降至14度左右，新界部份地區寒冷。本周後期天色逐漸好轉，日間非常乾燥，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。



圖為截至11月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

本周後期早上清涼 下周初日夜溫差頗大

天文台指出，一道冷鋒會在今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月17日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

明日氣溫急跌12度 周三至「小雪」非常乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）多雲，有一兩陣微雨，天氣顯著轉涼，料介乎15至22度，最低氣溫較今日最高相差12度。周三（19日）至為二十四節氣「小雪」的周六（22日）均天氣清涼，日間非常乾燥，相對濕度約35%。其中，周三與周四（20日）均最低14度，最高分別17及18度。周五（21日）料在16至21度之間，周六仍早上清涼，料介乎17至23度。

下周日（23日）至下周二（25日）料大致天晴及乾燥，最低約為18及19度，最高均25度。其中，下周一（24日）及下周二非常乾燥，相對濕度約30%。