天文台網頁轉黑白悼火災　預測本港今日非常乾燥　早上市區約16度

大埔宏福苑五級大火導致多人傷亡，天文台網頁於周五（28日）凌晨轉黑白色致哀。天文台預測，本港今日（11月28日）天氣非常乾燥，相對濕度最低約25%，初時部份時間多雲。早上清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約22度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。稍後轉吹和緩東至東北風。



天文台展望， 明日（29日）大致天晴，日間乾燥。下周初相對濕度回升，大致多雲，有一兩陣雨。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

東北季候風補充將至 下周中期氣溫稍降

天文台指出，受一股達強風程度的東北季候風影響，今日廣東沿岸氣溫稍為下降，早上清涼，日間天色大致良好及非常乾燥，日夜溫差頗大。

此外，熱帶氣旋天琴會在未來一兩日橫過南海中南部，隨後大致移向越南一帶，並受東北季候風影響逐漸減弱。而一道雲帶會在周末至下周初逐漸覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有一兩陣雨。預料一股東北季候風補充會在下周中期影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

+ 13

明日至下周三有一兩陣雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）大致天晴。日間乾燥，晚上漸轉多雲，料介乎18至22度。 下周日（30日）大致多雲，有一兩陣雨，最低19度、最高22度。

下周一（12月2日）至下周三（12月3日）均大致多雲，最高均23度，最低介乎20或19度。其中下周一有一兩陣雨，隨後兩天有一兩陣微雨。下周四（12月4日）至下周六（12月6日）同介乎18至22度。其中下周四及周五（12月5日）大致多雲，日間部份時間天色明朗；下周六則部份時間有陽光。