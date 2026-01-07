寒冷天氣警告｜今早市區約10度　新界低幾度　大帽山凌晨跌穿2度

寒冷天氣警告生效。天文台今日（1月7日） 凌晨的特別天氣提示稱，受冬季季候風持續影響，今日至星期五（10日）早上天氣寒冷，市區最低氣溫在10至11度左右，新界再低幾度。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。預料周末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。另外，天文台提示，預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



截至今日凌晨1時00分，天文台錄得11.7度，觀塘10.7度、九龍城10.5度。新界方面，沙田錄得11.2度、大埔10.7度、上水10.2度，全港以大帽山1.6度最為低溫。天文台預測，本港今日天晴及非常乾燥，日間非常乾燥，相對濕度最低約25%；日間最高氣溫約17度。吹清勁北至東北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。



圖為截至1月7日凌晨1時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月2日 市區早上氣溫12.8度創入冬新低▼



+ 3

未來一兩日早晚溫差頗大

天文台指出，乾燥的冬季季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來寒冷及晴朗的天氣，該區日夜溫差頗大。季候風會在周末稍為緩和，廣東沿岸氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼



+ 40

下周仍大致天晴及乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）及周五（9日）均天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。最低分別為11度及12度，最高19度及20度。周六（10日）天晴乾燥，早上仍相當清涼，最高21度、最低14度。

下周日（11日）大致天晴，日間乾燥，料介乎15至20度。下周一（12日）部份時間有陽光，最高仍為20度，最低回升至16度。

下周二（13日）及下周三（14日）均大致天晴及乾燥，其中下周三上相當清涼。下周二料介乎15至21度，下周三回落至14至20度。下周四（15日）部份時間有陽光，介乎15至19度之間。