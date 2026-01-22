寒冷天氣警告｜今日早晚寒冷　早上市區約12度　日間最高15度

寒冷天氣警告生效。天文台今晨（1月22日）指出，冬季季候風正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日多雲，早晚寒冷。早上市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約15度，吹和緩至清勁北至東北風。天文台展望，明日（23日）大致多雲，天氣仍然寒冷。



圖為截至1月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月21日 冬季季候風南下顯著轉冷▼



+ 2

周末期間早上仍然清涼

天文台指出，受冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，今明兩日華南沿岸大致多雲，天氣持續寒冷。預料季候風會在周末期間被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，廣東沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。隨著偏東氣流會在下周初至中期逐漸緩和，廣東地區天色稍為好轉。

▼1月18日 濕地公園落羽松轉紅▼



+ 12

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月22日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日及周一有微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日）大致多雲，早上寒冷，日間部份時間天色明朗及乾燥，料介乎12至16度。周六（24日）早上仍相當清涼，日間乾燥，氣溫稍為回升至14至18度。

下周日（25日）至下周五（30日）均大致多雲，除下周二（28日）最低氣溫18度以外，其餘數日最低均為17度，最高在20度至22度之間。 其中下周日、下周一（26日）及下周五均有一兩陣微雨。