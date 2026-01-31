天氣｜天文台料未來兩日氣溫驟降　市區跌至14度　新界一區僅10度

【天文台／HKO／明日天氣／東北季候風】天文台今日（31日）傍晚指，一股東北季候風正影響廣東，預料明日（2月1日）市區氣溫為14度至18度，早上相當清涼。根據天文台自動分區天氣預報，入夜後本港氣溫不斷下降，明早8時新界北區較寒冷，石崗及上水只得11度，打鼓嶺更跌至10度，即一夜跌9度。



另外下周三（3日）為廿四節氣的立春，術數上為馬年開始，當天本港受偏東氣流影響開始回暖，市區氣溫17度至22度，隨後下周五（6日）最潮濕，最高濕度達95%，市區氣溫回升至19度至24度。



▼2026年1月20日 強烈冬季季候風逐漸影香港▼



▼2026年1月29日 赤鱲角機場島櫻花園迎接今年最佳賞櫻時間▼



天文台︰未來一兩日漸轉晴朗 內陸地區早晚寒冷

天文台今日傍晚指，一股東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶正覆蓋該區。本港今日氣溫介乎16至20度，截至傍晚6時，天文台總部錄得16.2度，相對濕度93%。

天文台展望，未來一兩日廣東沿岸顯着轉涼，內陸地區早晚寒冷，天色漸轉晴朗，隨着季候風被一股偏東氣流取代，下周中後期廣東沿岸地區氣溫回升，天氣漸轉潮濕，預料一股東北季候風下周末期間影響華南。

2026年1月31日傍晚，天文台九日天氣預報。（網頁截圖）

明日天氣︰市區早上最低氣溫約14度 新界再低幾度

天文台預料，明日（2月1日）市區早上相當清涼，有一兩陣雨及能見度較低，市區最低氣溫約14度，新界再低幾度，部份地區寒冷；下午部份時間有陽光及乾燥，市區最高氣溫約18度；全日相對濕度55%至85%，吹和緩至清勁北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中吹6級強風。

下周一（2日）市區氣溫15度至20度，相對濕度50%至80%；大致天晴，早上清涼，日間乾燥，吹東北風4級，間中5級。下周二（3日）市區氣溫16度至20度，相對濕度60%至85%，部份時間有陽光，早上清涼，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

▼2026年1月27日 沙田安景街公園12棵櫻花同滿開▼



立春天氣︰氣溫回暖17度至22度 部份時間有陽光

下周三（3日）為廿四節氣的立春，術數上為馬年開始，當日本港繼續回暖，市區氣溫17度至22度，相對濕度65%至85%，部份時間有陽光，吹東風4級，初時間中5級。下周四（5日）市區氣溫18度至23度，相對濕度65%至85%，部份時間有陽光，吹東風3級。

下周五最潮濕 相對濕度最高95% 早上沿岸有薄霧

下周五（6日）市區氣溫19度至24度，天氣較為潮濕，相對濕度70%至95%，部份時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間溫暖，吹微風2級。下周六（7日）市區氣溫18度至22度，相對濕度60%至85%，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

東北季候風下周末抵港 16度至20度、部份時間有陽光

下周末一股東北季候風影響華南，2月8日市區氣溫16度至20度，相對濕度55%至80%，部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，吹東至東北風4至5級。2月9日市區氣溫16度至20度，相對濕度60%至80%，部份時間有陽光，早上清涼，吹東風4至5級，高地間中6級。

天文台自動分區天氣預報顯示，1月31日早上11時本港各區氣溫介乎18度至20度。（網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，2月1日早上8時本港各區氣溫介乎10度至14度，打鼓嶺只得10度。（網頁截圖）

明早天氣︰新界北區較冬冷 打鼓嶺一夜跌9度、最低10度

根據天文台自動分區天氣預報，今早（1月31日）11時本港各區氣溫介乎18度至20度，惟入夜後氣溫不斷下降，明日（2月1日）早上8時氣溫降至最低，介乎10度至14度，其中新界北區較寒冷，石崗及上水由今早19度降至明早11度，打鼓嶺更由19度降至10度。